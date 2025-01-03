Indo Farm IPO मिलेगा या नहीं! आसानी से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Indo Farm के स्टॉक अगले हफ्ते शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। इस हफ्ते बोली लगाने के लिए कंपनी के आईपीओ ओपन हुए थे। Indo Farm IPO को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आज निवेशकों को आईपीओ अलॉट होगा। अगर आपने भी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब किया है तो आपको अलॉटमेंट स्टेटस जरूर देखना चाहिए।

आप BSE की वेबसाइट और आईपीओ के रजिस्ट्रार के ऑफिशियल पोर्टल से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

BSE की वेबसाइट से कैसे चेक करें स्टेटस

सबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।

अब इश्यू टाइप में Equity को सेलेक्ट करें।

इसके बाद इश्यू नाम में Indo Farm Equipment Limited पर क्लिक करें।

अब अपना एप्लिकेशन नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।

इसके बाद 'I am not a Robot' पर क्लिक करके सर्च बटन पर जाएं।

अब नीचे स्क्रीन पर आपको आईपीओ का स्टेटमेंट शो हो जाएगा। Indo Farm IPO का रजिस्ट्रार Mas Services Limited है। आप इस लिंक (https://www.masserv.com) पर भी जाकर आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

कितना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी का आईपीओ 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक खुला था। इन तीन दिनों में आईपीओ कुल 229.68 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बता दें कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड (Indo Farm IPO Price Band) रुपये 204-215 प्रति शेयर था। वहीं लॉट साइज 69 शेयरों का है। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के साथ ऑफर फॉर सेल शेयर भी शामिल हैं। Indo Farm के आईपीओ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने दिखाई हैं। NII ने 503.83 गुना, QIB ने 242.40 गुना और रिटेल निवेशकों ने 104.92 गुना सब्सक्राइब किया है।

Indo Farm IPO GMP

Indo Farm IPO ग्रे मार्केट में भी अच्छ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 97 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 97 रुपये शेयर चढ़कर लिस्ट हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।