scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIndiGo Share Price: ऊंची उड़ान! 52 Week High पर पहुंचा एयरलाइन स्टॉक, चेक करें नया टारगेट

IndiGo Share Price: ऊंची उड़ान! 52 Week High पर पहुंचा एयरलाइन स्टॉक, चेक करें नया टारगेट

दोपहर 1:19 बजे तक InterGlobe Aviation Ltd का शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहा था। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने InterGlobe Aviation पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है चलिए जानते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 17, 2025 13:42 IST

IndiGo Share Price: शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 1:19 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स 1% से ऊपर चढ़कर ट्रेड कर रहा था। इस बीच आज दिग्गज एयरलाइन कंपनी IndiGo के शेयर ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। InterGlobe Aviation ने आज अपने एक के उच्चतम स्तर 5,352.10 रुपये को टच किया है।

advertisement

दोपहर 1:19 बजे तक InterGlobe Aviation Ltd का शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहा था। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने InterGlobe Aviation पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है चलिए जानते हैं। 

IndiGo पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने 16 अप्रैल को जारी अपने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने इंटरनेशनल रूट का विस्तार, एयरक्राफ्ट के लाइफसाइकल का अच्छा मैनेजमेंट और स्थिर यील्ड दिया है। 

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी यूरोपीय देशों की ओर अपने रूट और नेटवर्क का विस्तार करने पर फोकस कर रही है। इंडिगो ने मैनचेस्टर और एम्स्टर्डम के लिए अपनी सीधी लंबी दूरी की उड़ानें और अन्य यूरोपीय देशों के लिए मध्यम और छोटी दूरी की उड़ानें भी शुरू की हैं। 

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इंडिगो के पास वर्तमान में एयरबस के साथ सबसे बड़े ऑर्डर बुक में से एक है, जिसमें CY25-35E में 950+ विमानों (लंबी दूरी के A321XLRs और A350-900 विमान शामिल हैं) की डिलीवरी शामिल है।

Axis Securities ने आगे कहा कि बेहतर एयरक्रॉफ्ट लाइफसाइकल मैनेजमेंट के साथ-साथ स्थिर क्षमता वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, इंडिगो के लाभ के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।

IndiGo Share Price Target

Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5800 रुपये रखा है। 

IndiGo Share Price

दोपहर 13:19 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.82% या 95.50 रुपये चढ़कर 5,340 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.80% या 94.60 रुपये की तेजी के साथ 5340.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 17, 2025