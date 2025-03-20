Indigo Share Price: ऊंची उड़ान! रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक - आगे और तेजी आएगी? चेक करें टारगेट

Indigo Share Price: InterGlobe Aviation Ltd (IndiGo) के स्टॉक ने आज एक बार फिर से अपना फ्रेश 52 Week High बनाया है। कल यानी बुधवार के कारोबार में स्टॉक ने पहली बार 5000 का आंकड़ा पार किया था और शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई 5,187 रुपये को टच किया है।

एयरलाइन स्टॉक में यह तेजी तब आई जब कंपनी ने अपने स्ट्रैटजिक ग्रोथ और फ्यूचर टारगेट के बारे में बताया। इंडिगो ने बताया कि उसका टारगेट साल 2030 तक साइज को दोगुना करना और 600 से अधिक विमानों और सालाना 20 करोड़ यात्रियों को सर्विस देना है। यही कारण है शेयर में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। इस खबर के बाद कई ब्रोकरेज ने इंडिगो पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है।

ब्रोकरेज Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने इस शेयर पर Neutral रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 4660 रुपये रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि यह शेयर FY26E EPS के 20 गुना यानी 248.90 रुपये और FY26 EV/Ebitdar के 10 गुना पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि FY27 EV/Ebitdar के 8 गुना के आधार पर 4,660 रुपये का टारगेट दिया गया है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5700 रुपये का दिया है।

जेएम फाइनेंशियल ने इंडिगो के शेयर को फेयर वैल्यू वाला बताया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी भविष्य के फाइनेंसिंग के साथ समग्र लीजिंग लागत को कम करने की योजना बना रही है, जिसे ऑपरेटिंग लीज और अन्य स्रोतों के बीच समान रूप से डिवाइड किया जाएगा।

दोपर 1:48 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.90% या 94.45 रुपये चढ़कर 5072.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 94.50 रुपये की तेजी के साथ 5,075.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।