पाकिस्तान और बंग्लादेश की GDP से ज्यादा टूटा भारतीय शेयर बाजार! साल 2025 में $520 बिलियन का नुकसान

Newsशेयर बाज़ारपाकिस्तान और बंग्लादेश की GDP से ज्यादा टूटा भारतीय शेयर बाजार! साल 2025 में $520 बिलियन का नुकसान

भारतीय बाजार के मार्केट कैप में 45 लाख करोड़ रुपये या लगभग 520 अरब डॉलर की गिरावट आई है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी से अधिक है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 24, 2025 12:46 IST

Indian Stock Market: बाजार में गिरावट के कारण 31 जनवरी के बाद से भारतीय शेयरों के मूल्य में 26 लाख करोड़ रुपये (या 306 बिलियन डॉलर) की भारी गिरावट आई है। अगर जनवरी के घाटे को जोड़ दें तो भारतीय बाजार के मार्केट कैप में 45 लाख करोड़ रुपये या लगभग 520 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह गिरावट मलेशिया, नॉर्वे, फिलीपींस या वियतनाम के लिए एनुअल 2025 जीडीपी पूर्वानुमान से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अपना एनुअल जीडीपी अनुमान जारी किया है। आईएमएफ के अनुसार, बांग्लादेश की जीडीपी 2025 में 481 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उसी वर्ष पाकिस्तान की जीडीपी 393 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

2024 के अंत में भारत का मार्केट 443.47 लाख करोड़ रुपये था, जो अब 45 लाख करोड़ रुपये या 10 प्रतिशत से अधिक गिरकर 398.46 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज की कीमतों पर डॉलर के संदर्भ में मूल्य में यह हानि लगभग 520 बिलियन डॉलर है।

भारत से ज्यादा चीन के बाजार पर भरोसा

भारत में बाजार में तेज गिरावट ऐसे समय में देखी जा रही है, जब ग्लोबल फंड भारत पर Underweight की रेटिंग दे रहे हैं और जापान और चीन जैसे बाजारों में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। 

BofA Securities के रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दरअसल, फरवरी में भारत उनके लिए दूसरा सबसे कम पसंदीदा बाजार है। इसके बजाय, उन्हें चीन के स्टॉक मार्केट से अधिक उम्मीद है, जिसके कारण, भारत में निवेश दो साल के निचले स्तर पर गिर गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
