Bank Stock in Focus: पब्लिक सेक्टर बैंक Indian Overseas Bank ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो वित्त वर्ष 26 में 5000 करोड़ रुपये जुटाएगी। कंपनी का शेयर आज करीब 1% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। बैंक ने आज Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ फंड रेज की जानकारी दी है।

बैंक ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि वो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक या एक से अधिक किस्तों में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/राइट्स इश्यू/QIP/ESPS/प्रिफेंशियल इश्यू या किसी अन्य तरीकों से 4000 करोड़ रुपये जुटाएगी।

इसके अलावा बैंक ने बताया कि जरूरत के आधार पर ग्रीन शू ऑप्शन के साथ या उसके बिना, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक या एक से अधिक किस्तों में, निजी प्लेसमेंट द्वारा या घरेलू या विदेशी स्तर पर पब्लिक इश्यू के माध्यम से, बेसल III अनुरूप टियर II बांड जारी करके अधिकतम 1000 करोड़ रुपये तक टियर II पूंजी जुटाना है।

Indian Overseas Bank Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में बैंक का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट बढ़कर 1091.95 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 810.41 करोड़ रुपये रहा।

Indian Overseas Bank Share Price

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 0.66% या 0.25 रुपये की तेजी के साथ 37.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.59% या 0.22 रुपये चढ़कर 37.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Indian Overseas Bank Share Price History

बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 43 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 109 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 391 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।