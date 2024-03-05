IIFL News: RBI ने गोल्ड लोन देने पर लगाई रोक

रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस को गोल्‍ड लोन बांटने से तुंरुत प्रभाव से रोक लगा दी है। इसका गहरा असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। सोने की शुद्धता की जांच और सत्यापन यानि authentication में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद रेगुलेटर ने ये एक्‍शन ल‍िया है। भारतीय रिजर्व बैंक का ये निर्देश कंपनी के सिर्फ गोल्‍ड लोन कारोबार से जुड़ा है। आपको बता दें कि IIFL फाइनेंस कई तरह के लोन देता है जिसमें एसेट्स को गिरवी रखकर कर्ज सुविधा मुहैया कराया जाता है। हालांकि, IIFL फाइनेंस मौजूदा कर्जों का कलेक्‍शन और वसूली प्रक्रिया के जरिये अपने मौजूदा गोल्‍ड लोन पोर्टफोलियो को जारी रख सकती है।

अब इसका असर IIFL फाइनेंस के स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। पहले ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। सोचिए एक साल में महज साढ़े 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिला है। अब यहां आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का Assets Under Management गोल्ड पोर्टफोलियो का 32 प्रतिशत है। अब ऐसे में नए ग्राहकों को तो झटका लग जाएगा। जाहिर सी बात हैं वो दूसरी गोल्ड लोन कंपनियों की और रुख करेंगे। तो IIFL फाइनेंस की पीयर्स कंपनियां कौन सी हैं? इसकी पीयर्स कंपनियों को देखें तो बजाज फाइनेंस, जियो फाइेंशियल, Muthoot Finance और Manappuram Finance जैसी कंपनियां शामिल हैं।

अगर आपने गौर किया हो तो IIFL फाइनेंस पर गिरी गाज के बाद Muthoot Finance और Manappuram Finance के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे में ही स्टॉक 5 से 10 प्रतिशत तक उछल गए। ऐसा लग रहा है कि निवेशक मान रहे हैं कि IIFL फाइनेंस के कस्टमर बेस का Muthoot Finance और Manappuram Finance जैसी कंपनियों पर शिफ्ट होगा, जिसका असर बेहतर बिजनेस के साथ स्टॉक में तेजी के तौर पर देखने को मिलेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि Muthoot Finance में 1200 या 1300 के लेवल दोबारा आने चाहिए। सेल ऑन साइस का पैटर्न दिख रहा है। उनका कहना है कि इनवर्टेड हेमर का साइन बन है। जो स्टॉक की चाल को नीचे की ओर इशारा करता है। उनका कहना है कि दोनों स्टॉक में मौजूदा लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए।