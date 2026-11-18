एनबीएफसी कंपनी, IIFL Finance के स्टॉक में आज 6% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर सुबह 11:03 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 5.83% या 37.10 रुपये चढ़कर 673.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में यह तेजी संभावित ब्लॉक डील के बाद आई है। कंपनी के बड़े शेयरहोल्डर FIH Mauritius Investments Ltd ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी की है। यह कंपनी Fairfax India Holdings Corporation की निवेश इकाई है। प्रस्तावित डील के तहत IIFL Finance के 5.65 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे जा सकते हैं। इनकी कुल वैल्यू करीब ₹3,454 करोड़ है।

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कितने रुपये पर होगी ब्लॉक डील?

Business Today को मिले टर्म शीट के मुताबिक, इस ब्लॉक डील में अधिकतम 5,65,33,166 शेयर बेचे जा सकते हैं। यह IIFL Finance के कुल बकाया शेयरों का करीब 13.25% हिस्सा है।

डील के लिए फ्लोर प्राइस ₹611 प्रति शेयर तय किया गया है। यह मंगलवार को BSE पर शेयर के ₹636.05 के क्लोजिंग प्राइस से करीब 3.9% कम है।

इस सौदे की कुल वैल्यू ₹3,454.20 करोड़ हो सकती है। IIFL Capital Services Ltd इस डील का इकलौता बुक रनर है।

हाल ही में ₹6,410 करोड़ जुटाने की मिली मंजूरी

IIFL Finance ने हाल में ₹6,410 करोड़ की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। इसमें ग्लोबल निवेश कंपनी Blackstone की बड़ी भूमिका है।

इस फंड जुटाने की योजना के तहत Blackstone ₹5,000 करोड़ और Anchorage Capital ₹150 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं कंपनी के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप वारंट्स के जरिए ₹1,260 करोड़ लगाएंगे।

इस निवेश के लिए ₹602 प्रति शेयर की कीमत तय की गई है। Blackstone का निवेश अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयरों (CCPS) के जरिए होगा।

Blackstone की एंट्री से क्या बदलेगा?

इस पूंजी निवेश के बाद IIFL Finance की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक, 30 सितंबर के आधार पर उसका प्रो फॉर्मा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17% से बढ़कर 30% हो सकता है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने 11 नवंबर की रिपोर्ट में Blackstone की एंट्री को सकारात्मक बताया था।

ब्रोकरेज के मुताबिक, पूरी तरह डायल्यूटेड आधार पर Blackstone की 15.6% हिस्सेदारी से IIFL Finance को टेक्नोलॉजी, डेटा और AI के क्षेत्र में ग्लोबल विशेषज्ञता का फायदा मिल सकता है। इससे कंपनी को अपने लोन कारोबार का विस्तार करने और फंडिंग लागत बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Fairfax की नजर IDBI Bank पर भी

IIFL Finance में हिस्सेदारी बेचने की यह तैयारी ऐसे समय हो रही है, जब प्रेम वत्स की Fairfax IDBI Bank के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।

14 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने IDBI Bank की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878.08 करोड़ में कनाडा की Fairfax Financial Holdings की मूल इकाई Canada Inc को बेचने की मंजूरी दी थी।

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ऐसे में IIFL Finance की प्रस्तावित ब्लॉक डील और Blackstone के निवेश से जुड़े घटनाक्रम पर बाजार की नजर रहेगी।