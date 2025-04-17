Stock in Focus: बड़ा ऐलान! करीब 7500 करोड़ रुपये का फंड जुटाएगा ये बैंक, शेयर की कीमत ₹65 से कम

IDFC First Bank Fund Raise: निजी क्षेत्र का बैंक IDFC First Bank ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में फंड जुटाने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। दोपहर 12:40 बजे तक शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 0.5% टूटकर ट्रेड कर रहा है।

बैंक ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बैंक के बोर्ड मेंबर्स ने आज करीब 7500 करोड़ रुपये के फंड रेज की मंजूरी दे दी है।

बैंक यह फंड रेज कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रिफेंशियल इश्यू (CCPS) के माध्यम से करेगा। बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक के बोर्ड मेंबर्स ने ग्लोबल ग्रोथ इंवेस्टर Warburg Pincus LLC की सहयोगी कंपनी Currant Sea Investments B.V. को लगभग ₹4,876 करोड़ की इक्विटी पूंजी (CCPS) के प्रिफेंशियल इश्यू को मंजूरी दे दी है।

बैंक 60 रुपये प्रति CCPS के भाव पर 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 81,26,94,722 CCPS, Currant Sea Investments B.V. को देगा।

इसके अलावा बैंक के बोर्ड मेंबर्स ने Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Platinum Invictus B 2025 RSC Limited को लगभग ₹2,624 करोड़ की इक्विटी पूंजी जारी करने को मंजूरी दी है, जिसका मैनेजमेंट इसके निजी इक्विटी विभाग द्वारा किया जाता है।

Platinum Invictus B 2025 RSC Limited को बैंक 60 रुपये प्रति CCPS के भाव पर 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 43,71,85,666 CCPS को देगा।

फंड रेजिंग के बाद IDFC First Bank में Currant Sea की 9.48% हिस्सेदारी और Platinum Invictus की 5.10% हिस्सेदारी होगी।

IDFC First Bank Share Price

दोपहर 12:40 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.51% या 0.32 रुपये गिरकर 63 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.40% या 0.25 रुपये टूटकर 63.04 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

IDFC First Bank के बारे में

एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत में एक नए जमाने का निजी बैंक है, जिसका लक्ष्य भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक बनाना है, जो नैतिक, डिजिटल और सामाजिक भलाई बैंकिंग पर केंद्रित है। यह भारत भर के शहरों, कस्बों और गांवों सहित 60,000 स्थानों पर फैली 971 ब्रांच संचालित करता है।