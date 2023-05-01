IDBI Bank: पर मंगलवार को रहेगी नज़र
IDBI Bank के Share पर मंगलवार को गहरी नज़र रहेगी क्योंकि बैंक ने मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 64.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस वित्तीय वर्ष में बैंक का मुनाफा बढ़कर 1,133 करोड़ रुपये हो गया। शुक्रवार को BSE पर बैंकिंग स्टॉक 54.37 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 0.46% बढ़कर 54.62 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक एक साल में 17.84% नीचे है और 2023 में 0.5% टूट चुका है।
तकनीकी के संदर्भ में, IDBI Bank का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 69.6 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो अधिक खरीददार और न ही ज्यादा बेचने वाले हैं। लेकिन ये शेयर पिछले पांच सत्रों से बढ़त बनाए हुए है।चौथी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय (NII) 3,279.6 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 2,420.5 करोड़ रुपये से 35.3 प्रतिशत अधिक है।