Hyundai Motor के IPO को SEBI से मिली मंजूरी

ऑटो सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी Hyundai Motor India Ltd. के IPO को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Hyundai Motor India Ltd. के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को मंजूरी दे दी है। कंपनी की ओर से SEBI के पास दस्तावेज जमा किए गए थे। इसका मतलब है कि अब Hyundai Motor India Ltd. की ओर से IPO लाने का रास्ता साफ हो गया है। दक्षिण कोरियाई ऑटो दिग्गज 142,194,700 शेयरों का IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें हर एक की फेस वैल्यू ₹10 है।

IPO का साइज

हुंडई इंडिया के IPO का संभावित वैल्यूएशन लगभग ₹25,000 करोड़ (लगभग $3 बिलियन) हो सकती है और कंपनी इसका लॉन्च अक्टूबर के पहले 15 दिन में करने की योजना बनाई जा रही है। अभी भारतीय बाजार में सबसे बड़ा आईपीओ लाने का रिकॉर्ड सरकारी बीमा कंपनी LIC के नाम दर्ज है, जो लगभग 2 साल पहले मई 2022 में करीब 21 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी. मतलब हुंडई इंडिया का आईपीओ आते ही एलआईसी के नाम दर्ज सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड टूट जाएगा।

आने वाला IPO पूरी तरह से हुंडई मोटर कंपनी के जरिए बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले शेयरों का होगा, जिसमें प्रमोटर और शेयर होल्डर्स की बिक्री शामिल है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पेश किए गए शेयर हुंडई मोटर इंडिया के कुल इक्विटी शेयर कैपिटल का 17.50% ऑफर करेंगे।

SEBI की मंजूरी हुंडई मोटर इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और शेयरहोल्डर वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। IPO का प्राइस और समयसीमा पर ज्यादा जानकारी आने वाले हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है।

हुंडई ने 28 साल पहले भारत में प्रवेश किया था और सैंट्रो से लेकर एसयूवी क्रेटा जैसी अपनी सस्ती कारों के लिए मशहूर है. कंपनी की योजना नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और बैटरी पैक असेंबली यूनिट स्थापित करने की है।