Newsशेयर बाज़ार2 साल में 230 प्रतिशत रिटर्न, Ashish Kacholia की भी हिस्सेदारी, अब Puravankara और DLF से मिला ऑर्डर

2 साल में 230 प्रतिशत रिटर्न, Ashish Kacholia की भी हिस्सेदारी, अब Puravankara और DLF से मिला ऑर्डर

स्मॉल कैप Dhabriya Polywood Ltd शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शेयर इंट्रा डे में 7 प्रतिशत तक उछल गया है। आइये जानते हैं तेजी का कारण क्या है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 24, 2024 11:08 IST

स्मॉल कैप Dhabriya Polywood Ltd शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शेयर इंट्रा डे में 7 प्रतिशत तक उछल गया है। आइये जानते हैं तेजी का कारण क्या है?

Dhabriya Polywood शेयरों में तेजी के पीछे Puravankara ग्रुप और DLF ग्रुप से uPVC और एल्युमिनियम खिड़कियां और दरवाजों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर बुक/ लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) हासिल किए हैं। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसमें GST शामिल है, ₹5.24 करोड़ है, जिसमें ₹3.88 करोड़ पुरावंकारा ग्रुप के लिए uPVC खिड़कियों और दरवाजों के लिए और ₹1.36 करोड़ डीएलएफ ग्रुप के लिए एल्युमिनियम खिड़कियों और दरवाजों के लिए है।

दोनों परियोजनाएं, जो घरेलू संस्थाओं के जरिए दी गई हैं, संबंधित कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार 12 महीनों के भीतर विभिन्न किस्तों में पूरी की जानी हैं।

इतना ही नहीं आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट के मुताबिक, आशीष कचोलिया अपने Dhabriya Polywood स्टॉक को 6.67 प्रतिशत बनाए रखे हुए हैं।
धाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड के शेयर ₹374.80 प्रति शेयर पर खुले। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप ₹412.40 करोड़ है। इस स्टॉक ने सिर्फ 2 साल में 230 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

तिमाही परिणामों के अनुसार, FY25 की दूसरी तिमाही में धाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड ने ₹58.05 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। Q2 FY25 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹9.18 करोड़ था। तिमाही का नेट प्रॉफिट ₹4.18 करोड़ था। सालाना प्रदर्शन के अनुसार, कंपनी ने FY24 में ₹212 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि FY23 में ₹171 करोड़ था। FY24 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹31 करोड़ था, और नेट प्रॉफिट ₹14 करोड़ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

