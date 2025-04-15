scorecardresearch
HMA Agro को मिली टॉप क्रेडिट रेटिंग, फोकस में रहेगा स्टॉक

HMA Agro Industries के शेयर फोकस में है। कंपनी ने हाल ही में बड़ा अपडेट दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 16:21 IST
HMA Agro Share

अगर आप शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने HMA Agro Industries का नाम जरूर सुना होगा। यह कंपनी प्रोसेस्ड फूड और एग्री प्रोडक्ट्स के कारोबार में है और दुनिया के करीब 60 देशों में फूड एक्सपोर्ट करती है। 63 साल पुरानी ये कंपनी आज भी इंटरनेशनल लेवल पर फूड सप्लाई का बड़ा नाम है।

हैरानी की बात ये है कि इतने मजबूत बिजनेस के बावजूद HMA Agro Industries का शेयर अपने ऊपरी स्तर से 55% से भी ज्यादा गिर चुका है। हाल ही में कंपनी ने बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है। 

कंपनी को मिली अच्छी रेटिंग

कंपनी ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वह SEBI के 19 अक्टूबर 2023 के सर्कुलर के हिसाब से ‘लार्ज कॉरपोरेट’ कैटेगरी में नहीं आती है। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए CARE Ratings की तरफ से बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिली है, जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मजबूत दिखाता है।

शेयर प्राइस का हाल

15 अप्रैल 2025 को कंपनी का शेयर ₹31.10 पर बंद हुआ। सुबह कंपनी के शेयर 31.27 रुपये पर खुले थे यानी शेयर 1.24 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में शेयर 31 फीसदी गिर गया है। वहीं, एक साल में शेयर में लगभग 55.38% की गिरावट आ चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर अपने 52-हफ्ते के हाई से आधे से भी नीचे आ चुका है।

बिजनेस में दम, मुनाफे में कमी

कंपनी के स्टॉक  में गिरावट है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अब भी मजबूत दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का राजस्व (Revenue) 49.32% बढ़कर ₹4,861.97 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी की सेल्स अच्छी चल रही है।

वहीं, मुनाफे की बात करें तो, नेट प्रॉफिट में 16.42% की गिरावट आई है और ये घटकर ₹100.64 करोड़ रह गया है। वहीं सेक्टर की दूसरी कंपनियों ने औसतन 6.74% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
