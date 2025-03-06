Hindalco Share Price: ब्रेकआउट आया! अब इस लेवल तक छलांग लगाएगा दिग्गज मेटल स्टॉक - जानिए टारगेट प्राइस
Hindalco Share Price Target : आदित्य बिड़ला ग्रुप और मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी Hindalco Industries Limited के शेयर में आज बंपर तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 2:48 बजे तक 3% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था।
ऐसे में अगर आप भी इस शेयर का टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। BT Bazaar को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने निवेशकों को आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी पर निवेश की रणनीति को बताते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है।
Hindalco Share Price Target
सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि हिंडाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत लग रहा है और शेयर ने डेली चार्ट पर 676 के रजिस्टेंस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया है। एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है जो इसके बुलिश नेचर का संकेत है।
सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में शेयर 725 रुपये तक जा सकता है। एक्सपर्ट ने इस शेयर पर 656 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।
Hindalco Share Price
दोपहर 2:48 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.81% या 25.05 रुपये की तेजी के साथ 682.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 3.83% या 25.15 रुपये चढ़कर 682.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Hindalco Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 354 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।