Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ब्रोकरेज ने 3-6 महीने की अवधि के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी H.G. Infra Engineering Ltd पर अपना दांव लगया है।

ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक अगले 3-6 महीने में अपने करंट मार्कट प्राइस (CMP) से 10% ऊपर चढ़ेगा। ब्रोकरेज ने 1091 रुपये के CMP पर टारगेट कैलकुलेट किया है।

advertisement

Axis Securities ने अपने रिपोर्ट में इस स्टॉक पर दांव लगाने का कारण भी बताया है और इसका टारगेट प्राइस भी दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

HG Infra Engineering Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1201 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि स्टॉक अपने CMP 1091 रुपये से 10 प्रतिशत ऊपर जाएगा।

HG Infra पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि हेल्थी ऑर्डर बुक, डायवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम और ऑर्डर इनफ्लो एंड सेगमेंट डायवर्सिफिकेशन के कारण इस स्टॉक पर दांव लगाया है।

अपनी रिपोर्ट में Axis Securities ने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 15,080 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 24 के रेवेन्यू के 3 गुना के बराबर है। इन प्रोजेक्ट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 94% भारत सरकार से जुड़ा है, जबकि बाकी का 6% प्राइवेट सेक्टर से है, जिससे अगले 2-3 साल के लिए मजबूत रेवेन्यू मिलने की संभावना है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी Q4FY25 में मजबूत प्रदर्शन करेगी। ब्रोकरेज को FY25-27E में 15%/12%/15% CAGR राजस्व/EBITDA/PAT वृद्धि का अनुमान है।

Axis Securities ने कहा कि सड़क और हाईवे पर फोकस करने वाली कंपनी ने रेलवे और सोलर एनर्जी सेक्टर में भी सफलतापूर्वक विस्तार किया है और इन सेक्टरों में कई ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

HG Infra Engineering Share Price

दोपहर 12:48 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.35% या 25.50 रुपये चढ़कर 1,110.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.07% या 22.50 रुपये की तेजी के साथ 1111.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।