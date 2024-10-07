Hero Motors ने IPO पर लिया बड़ा फैसला

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Hero Motors ने IPO के फैसले को टाल दिया है। हीरो मोटर्स लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए दाखिल अपना आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी के IPo को लेकर इन्वेस्टर यह उम्मीद लगा रहे थे कि इससे बंपर कमाई का मौका मिल सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में अलग-अलग कंपनियों के IPO ने निवेशकों को अच्छी कमाई कराई थी।

SEBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक

बाजार नियामक SEBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, हीरो मोटर्स लिमिटेड ने आईपीओ की मंजूरी के लिए दायर किए गए अपने दस्तावेजों के मसौदे को वापस ले लिया है। कंपनी ने अपने दस्तावेजों के मसौदे में नए इक्विटी शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाने और प्रमोटर्स फर्मों की तरफ से 400 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) का प्रस्ताव रखा थाl

क्या था प्लान?

OFS के जरिए ओपी मुंजाल होल्डिंग्स 250 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर बेच रही थी, जबकि भाग्योदय इन्वेस्टमेंट्स और हीरो साइकिल्स 75-75 करोड़ रुपए के शेयर बेच रही थींl इसने IPO लाने के लिए SEBI की मंजूरी लेने के लिए अगस्त में सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए थे l