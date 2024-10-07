scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHero Motors ने IPO पर लिया बड़ा फैसला

Hero Motors ने IPO पर लिया बड़ा फैसला

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Hero Motors ने IPO के फैसले को टाल दिया है। हीरो मोटर्स लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए दाखिल अपना आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी के IPo को लेकर इन्वेस्टर यह उम्मीद लगा रहे थे कि इससे बंपर कमाई का मौका मिल सकता है

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 20:37 IST

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Hero Motors ने IPO के फैसले को टाल दिया है। हीरो मोटर्स लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए दाखिल अपना आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी के IPo को लेकर इन्वेस्टर यह उम्मीद लगा रहे थे कि इससे बंपर कमाई का मौका मिल सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में अलग-अलग कंपनियों के IPO ने निवेशकों को अच्छी कमाई कराई थी।

advertisement

SEBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक

बाजार नियामक SEBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, हीरो मोटर्स लिमिटेड ने आईपीओ की मंजूरी के लिए दायर किए गए अपने दस्तावेजों के मसौदे को वापस ले लिया है। कंपनी ने अपने दस्तावेजों के मसौदे में नए इक्विटी शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाने और प्रमोटर्स फर्मों की तरफ से 400 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) का प्रस्ताव रखा थाl

क्या था प्लान?

OFS के जरिए ओपी मुंजाल होल्डिंग्स 250 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर बेच रही थी, जबकि भाग्योदय इन्वेस्टमेंट्स और हीरो साइकिल्स 75-75 करोड़ रुपए के शेयर बेच रही थींl इसने IPO लाने के लिए SEBI की मंजूरी लेने के लिए अगस्त में सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए थे l

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024