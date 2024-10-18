ट्रेडिंग ऐप्स पर HEG के शेयरों में 80 प्रतिशत की गिरावट, ऐसा क्यों हुआ?

शुक्रवार को HEG के शेयर 80.12 फीसदी की गिरावट के साथ 511 रुपये प्रति शेयर पर खुले, जिससे कुछ निवेशक हैरान रह गए। लेकिन इसकी वजह कोई इंट्रा डे गिरावट नहीं थी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लेयर के शेयरों में गिरावट का कारण स्टॉक का विभाजन है।

हालांकि काफी निवेशकों को बाद में समझ आया कि कुछ ब्रोकरेज के ट्रेडिंग ऐप एचईजी के लिए अनएडजस्टेड प्राइस दिखा रहे है जिससे इस स्टॉक में 80 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दिखाई दे रही है। स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट करने के बाद, एचईजी के शेयर बीएसई पर 3.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 496 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

UHP (अल्ट्रा हाई पावर) इलेक्ट्रोड का प्रसंस्करण

HEG एक अग्रणी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड निर्माता है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड संयंत्रों में से एक है, जो UHP (अल्ट्रा हाई पावर) इलेक्ट्रोड का प्रसंस्करण करता है। कंपनी अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दुनिया के 30 से अधिक देशों को निर्यात करती है।

जेफरीज की राय

जेफरीज ने अगस्त में इस शेयर को खरीदने का सुझाव दिया था। जेफरीज ने कहा कि एचईजी की मौजूदा स्थापित इलेक्ट्रोड क्षमता 100,000 मीट्रिक टन है और हाल ही में इसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई है, जिसे नवंबर 2023 में चालू किया गया था। जेफरीज को एचईजी की मजबूत बैलेंस शीट पसंद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।