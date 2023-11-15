scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRajesh Exports का मुनाफा 88% गिरने के बाद शेयर में भारी बिकवाली

Rajesh Exports का मुनाफा 88% गिरने के बाद शेयर में भारी बिकवाली

कंपनी अपने आभूषण के उत्पादों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में निर्यात करती है और भारत में थोक और खुदरा में भी अपने उत्पाद बेचती है। कंपनी के पास SHUBH ज्वैलर्स के ब्रांड नाम से रिटेल शोरूम हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 15, 2023 17:42 IST
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर 17% गिर गए
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर 17% गिर गए

दूसरी तिमाही की कमजोर कमाई के बाद शुरुआती सौदों में Rajesh Exports Limited के शेयर 17% गिर गए। शुरुआती सौदों में राजेश एक्सपोर्ट्स का स्टॉक 17.44% फिसलकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 362.25 रुपये पर आ गया, जबकि पिछला बंद भाव 438.80 रुपये था। बीएसई पर शेयर सबसे ज्यादा गिरा। हाल ही में कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए थे। सितंबर 2023 तिमाही में शुद्ध लाभ 88% गिरकर सितंबर 2022 तिमाही में 372.96 करोड़ रुपये के मुकाबले 45.31 करोड़ रुपये रह गया। कर पूर्व लाभ सितंबर 2022 तिमाही में 394.8 करोड़ रुपये के मुकाबले दूसरी तिमाही में घटकर 52.97 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर 2023 तिमाही में कुल आय 52.56% गिरकर 38,079.4 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल आय 80,271 करोड़ रुपये थी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने कहा कि 30.09.2023 को कंपनी की ऑर्डर बुक स्थिति 46,231.5 करोड़ रुपये थी।

advertisement

Also Read: Sahara Refund Portal: कैसे मिलेगा सहारा पोर्टल के जरिये आपको अपना पैसा?

ये कंपनी अपने आभूषण के उत्पादों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में निर्यात करती है और भारत में थोक और खुदरा में भी अपने उत्पाद बेचती है। कंपनी के पास SHUBH ज्वैलर्स के ब्रांड नाम से रिटेल शोरूम हैं। कंपनी की भारत और बेंगलुरु, कोचीन और दुबई सहित अन्य देशों में विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसकी प्रति वर्ष लगभग 400 टन सोने के आभूषण और सोने के उत्पाद बनाने की संयुक्त क्षमता है। यह हैंडमेड आभूषण, कास्टिंग आभूषण, मशीन चेन, स्टैनप्ड आभूषण, जड़ित आभूषण, ट्यूब आभूषण और इलेक्ट्रो-निर्मित आभूषण का उत्पादन करता है।

Rajesh Exports Limited के शेयर
Rajesh Exports Limited के शेयर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 15, 2023