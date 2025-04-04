scorecardresearch
HDFC Bank Share Price: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच क्यों भाग रहा दिग्गज बैंक स्टॉक? जानिए वजह

स्टॉक आज शुरुआती कारोबार में 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। सुबह 10:40 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक 1,51,967 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। जानिए शेयर में क्यों है रैली?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 4, 2025 11:24 IST

HDFC Bank Share Price: शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच इंडेक्स हेवीवेट HDFC Bank के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज शुरुआती कारोबार में 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। सुबह 10:40 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक 1,51,967 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

निजी क्षेत्र के बैंक के शेयर में आज यह तेजी बैंक द्वारा जारी किए गए मजबूत Q4 बिजनेस अपडेट के बाद देखने को मिल रही है। 

HDFC Bank Q4 Business Update

मार्च 2025 तिमाही के लिए बैंक के एसेट अंडर मैनेजमेंट एडवांस ₹26,955 बिलियन था, जो मार्च 2024 तिमाही के ₹25,125 बिलियन से लगभग 7.3% ज्यादा है और दिसंबर 2024 तिमाही के ₹26,276 बिलियन से लगभग 2.6% अधिक है।

वहीं अगर पूरी वित्त वर्ष की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक ₹26.43 लाख करोड़ का ग्रौस एडवांस दर्ज किया, जो एक साल पहले ₹25.07 लाख करोड़ की तुलना में 5.4 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ है। 

बैंक ने बांटा ज्यादा लोन

एचडीएफसी बैंक ने बताया कि साल-दर-साल आधार पर, रिटेल लोन लगभग 9.0% बढ़ा; कमर्शियल और ग्रामीण बैंकिंग लोन लगभग 12.8% बढ़ा। हालांकि कॉर्पोरेट और अन्य थोक लोन 31 मार्च, 2024 की तुलना में लगभग 3.6% कम रहा।

बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ा

मार्च 2025 तिमाही के लिए बैंक का औसत जमा राशि ₹25,279 बिलियन था, जो मार्च 2024 तिमाही के ₹21,836 बिलियन से लगभग 15.8% अधिक और दिसंबर 2024 तिमाही के ₹24,528 बिलियन से लगभग 3.1% अधिक था।

मार्च 2025 तिमाही के लिए बैंक का औसत CASA जमा राशि ₹8,289 बिलियन था, जो मार्च 2024 तिमाही के ₹7,844 बिलियन से लगभग 5.7% अधिक और दिसंबर 2024 तिमाही के ₹8,176 बिलियन की तुलना में लगभग 1.4% अधिक था।

HDFC Bank Share Price

सुबह 11:13 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.84% या 33.05 रुपये की तेजी के साथ 1826.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.75% या 31.35 रुपये टूटकर 1,826.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HDFC Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 123 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
