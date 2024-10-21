HDFC Bank, Bajaj Finance, BSE: इन 3 शेयरों में कैसे करें ट्रेड

आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड सहित कुछ चर्चित वित्तीय स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक मिलिन वासुदेव ने इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

advertisement

HDFC Bank | खरीदें | टारगेट प्राइस: 1,994-2,0505 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,830 रुपये

हम देख रहे हैं कि कीमतों ने दैनिक चार्ट पर 50-दिनों के SMA को पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, गति सूचक RSI सकारात्मक रूप से तैयार है जो बताता है कि ऊपर की ओर गति जारी रह सकती है। हालांकि, शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, अगले कुछ हफ़्तों में 1,994 -2,050 रुपये के लक्ष्य के लिए 1,830 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा कीमतों पर शेयर खरीदा जा सकता है।

Bajaj Finance | खरीदें | टारगेट प्राइस: 7,110-7,220 रुपये | स्टॉप लॉस: 6,820 रुपये

हम छह दिनों की गिरावट के बाद दैनिक चार्ट पर 'डोजी' कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक पुलबैक रैली होने वाली है। वर्तमान में, शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से कम प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, गति सूचक आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन से बाहर निकल रहा है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति कुछ हफ़्तों में 7,110 -7,220 रुपये के लक्ष्य के लिए 6,820 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीद सकता है।

BSE | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 4,500-4,650 रुपये | स्टॉप लॉस: 4,150 रुपये

हम एक उच्च उच्च गठन देख रहे हैं जो दैनिक चार्ट पर मजबूती का संकेत है। वर्तमान में, स्टॉक को 4,250-4,200 रुपये के स्तर पर समर्थन प्राप्त है। स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहां तक कि गति सूचक आरएसआई भी सकारात्मक रूप से तैयार है। इसलिए, अगले कुछ हफ्तों में 4,500-4,650 रुपये के लक्ष्य के लिए 4,150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर स्टॉक खरीदा जा सकता है।