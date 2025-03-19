Hazoor Multi Projects के शेयरों में आएगी तेजी, नई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी गेमचेंजर?

इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की प्रमुख कंपनी Hazoor Multi Projects Ltd के शेयरों में तेजी आने वाली है। कंपनी ने हाल ही में अपनी नई सहायक कंपनी "Hazoor New & Renewable Energy Private Limited" लॉन्च की है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करेगी। इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और कंपनी के शेयरों ने तेजी आने की उम्मीद है।

रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री

Hazoor Multi Projects का यह बड़ा कदम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनने की ओर इशारा करता है। कंपनी की नई सब्सिडियरी सोलर, विंड और बायो-एनर्जी सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट लाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि कंपनी के शेयरों में मजबूती देखने को मिलेगी और यह निवेशकों के लिए अगला मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है।

कैसा है स्टॉक की परफॉर्मेंस (Hazoor Multi Projects Share Performance)

पिछले कुछ वर्षों में Hazoor Multi Projects के शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के स्टॉक ने 2 साल में 425% का रिटर्न दिया। वहीं, 3 साल में 1,530% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। 5 सालों में शेयर में 29,213% तक का उछाल आया। शेयर ने हाल ही में अपने 52-वीक लो ₹28.41 से 50% ऊपर का स्तर छुआ है, जिससे यह एक मजबूत ग्रोथ स्टॉक के रूप में उभर रहा है। कंपनी के पास ₹890 करोड़ का मार्केट कैप है

क्या निवेशकों को इस स्टॉक पर दांव लगाना चाहिए?

Hazoor Multi Projects के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में एंट्री और शानदार फाइनेंस परफॉर्मेंस के चलते इसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि, पैनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले सावधानी रखना जरूरी होता है। स्टॉक का हालिया प्रदर्शन और कंपनी की नई स्ट्रैटेजी को देखते हुए यह निवेशकों के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकता है।