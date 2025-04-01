scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: भाग रहा है ये Penny Stock, कंपनी ने शुरू किया बड़ा काम

Multibagger Share: भाग रहा है ये Penny Stock, कंपनी ने शुरू किया बड़ा काम

Hazoor Multi Projects Ltd के शेयर मंगलवार को 7.5% बढ़कर Rs 44.99 पर बंद हुए। यह बढ़त तब आई जब कंपनी ने Dabhol में अपने नए शिपयार्ड का काम शुरू किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 11:09 IST
Penny Stock

Hazoor Multi Projects Ltd के शेयर मंगलवार को 7.5% बढ़कर Rs 44.99 प्रति शेयर पर पहुंचे। यह बढ़त कंपनी के एक बड़े कदम के बाद आई है, जब Dabhol में स्थित उनके शिपयार्ड का काम शुरू हुआ। इस बढ़त ने निवेशकों को खुश कर दिया है, क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी मजबूत हो रही है।

Dabhol में शिपबिल्डिंग की शुरुआत

Hazoor Multi Projects Ltd की सहायक कंपनी Square Port Shipyard Pvt. Ltd. ने Dabhol, महाराष्ट्र में अपने शिपयार्ड में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। इसे steel-cutting ceremony कहा जाता है, जो यह बताता है कि अब जहाज बनाने का काम शुरू हो चुका है। यह कार्यक्रम गुड़ी पड़वा के दिन हुआ, जो भारतीय नववर्ष का दिन होता है और बेहद शुभ माना जाता है।

Hazoor के निदेशक Fattehsingh Patil ने कहा कि भारत में शिपबिल्डिंग यानी जहाज बनाने का उद्योग बहुत बड़ा है, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकार ने हाल ही में इस इंडस्ट्री को मदद देने के लिए 2025-26 के बजट में पैसा दिया है, जिससे इस सेक्टर में और भी तेजी आएगी। 

Hazoor Multi Projects Ltd के बारे में

Hazoor Multi Projects Ltd भारत की एक प्रमुख कंपनी है, जो सड़कों, पुलों और अन्य निर्माण परियोजनाओं का काम करती है। यह कंपनी अपने काम में सुरक्षा और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती है। Hazoor के पास अच्छे श्रमिक और उन्नत उपकरण हैं, जिससे यह बड़े और जटिल कामों को भी आसानी से पूरा करता है।

Hazoor की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 

Hazoor कंपनी ने Q3FY25 में Rs 164.87 करोड़ की बिक्री और Rs 2.72 करोड़ का मुनाफा कमाया। वहीं, FY24 में कंपनी ने Rs 545 करोड़ की बिक्री और Rs 64 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया। कंपनी का PE रेशियो 12x है, जबकि इस क्षेत्र का औसत PE रेशियो 20x है।

Hazoor के शेयरों की परफॉर्मेंस

Hazoor Multi Projects Ltd के शेयरों ने पिछले 2 सालों में 375% की बढ़त पाई है और पिछले 3 सालों में 1,800% की बढ़त हुई है। पिछले 5 सालों में, इसके शेयरों में 29,893% का जबरदस्त उछाल आया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
