Happiest Minds के शेयर में 11% की गिरावट, ₹330-340 का सपोर्ट अहम; एक्सपर्ट ने बताया आगे क्या करें

Happiest Minds Technologies Ltd के शेयर में ITC Infotech के साथ प्रस्तावित सौदे के बाद तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। यह शेयर आज बीएसई पर 10.92% या 44.45 रुपये गिरकर 362.70 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर स्टॉक 10.87% या 44.25 रुपये टूटकर 362.70 रुपये पर बंद हुआ।

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बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Angel One के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी ने कहा कि तेज गिरावट के बावजूद Happiest Minds में मीडियम टर्म में बेस बनने के संकेत दिख रहे हैं। निवेशक ITC Infotech के प्रस्तावित अधिग्रहण और बेंगलुरु की इस आईटी कंपनी के साथ मर्जर के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

डील के ऐलान के बाद ITC के शेयर में तेजी आई, जबकि Happiest Minds पर दबाव बढ़ा। इससे संकेत मिलता है कि बाजार वैल्यूएशन, ओनरशिप में बदलाव और इंटीग्रेशन की राह को लेकर अपनी उम्मीदों को फिर से तय कर रहा है।

2021 से निवेशकों को नहीं मिला रिटर्न

राठी ने कंपनी के शेयर की पिछली कमजोर चाल को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2021 से इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं दिया है। उनके मुताबिक शेयर करीब ₹1,500 के स्तर से गिरकर लगभग ₹400 तक आ चुका है, यानी पीक से करीब 70-75% की गिरावट।

इस वजह से मौजूदा रिकवरी की कोशिश उन निवेशकों के लिए भी अहम है, जिन्होंने काफी ऊंचे भाव पर शेयर खरीदा था। हालांकि, ऐसी रिकवरी को लंबे समय की कमजोर परफॉर्मेंस और दबाव वाले सेंटीमेंट से निकलना होगा।

₹330-340 का सपोर्ट सबसे अहम

राठी के मुताबिक चार्ट पर अब कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। ₹330-340 का जोन मजबूत सपोर्ट बन चुका है और यहां बुलिश डबल-बॉटम रीटेस्ट नजर आया है। डेली चार्ट पर “W pattern breakout” भी दिख रहा है, जिसे ट्रेडर्स शुरुआती रिवर्सल का संकेत मानते हैं।

उनका कहना है कि मौजूदा गिरावट का इस्तेमाल शेयर जमा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जोखिम नियंत्रण जरूरी है। राठी ने मीडियम टर्म के लिए ₹330-335 का सख्त स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

अब क्या देखना होगा?

आने वाले दिनों में शेयर की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ₹330-340 का सपोर्ट कायम रहता है या नहीं। अगर यह स्तर बचा रहता है तो रिकवरी की उम्मीद मजबूत हो सकती है। वहीं, सपोर्ट टूटने पर मौजूदा तेजी की कहानी कमजोर पड़ सकती है।

फिलहाल Happiest Minds को साफ-सुथरी टर्नअराउंड कहानी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन डील के बाद आई गिरावट को देखते हुए इसे सीधे एग्जिट का संकेत भी नहीं माना जा सकता। शेयर अभी भी हाई-रिस्क और टेक्निकल तौर पर संवेदनशील बना हुआ है।

