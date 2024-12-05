HAL: इस ब्रोकरेज की आई धांसू रिपोर्ट, 22 परसेंट आ सकता है उछाल

निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 22 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है और उसने इस स्टॉक पर Buy की कॉल दी है।

निर्मल बंग ने कहा कि F404 GE इंजन के उत्पादन में देरी का मतलब है कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी वित्त वर्ष 26 तक नहीं की जा सकती। वित्त वर्ष 25 में HAL की कुल ऑर्डरबुक में LCA मार्क 1 का हिस्सा 7 प्रतिशत है। निर्मल बंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि "एफ404 इंजन की डिलीवरी, जो पहले सितंबर और नवंबर के बीच होने की उम्मीद थी, मार्च तक टाल दी गई है, तथा उत्पादन अनुमान 16 से घटकर सालाना 3-4 इकाई रह गया है। आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां, मुख्य रूप से विशेष विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के कारण, महत्वपूर्ण अड़चनें पैदा कर रही हैं।"

वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं या स्वदेशी विकल्पों की खोज करके इन मुद्दों को हल करने में 2-3 साल लग सकते हैं। निर्मल बंग ने कहा कि जोखिमों को कम करने के लिए, एचएएल यूरोप में सफ्रान जैसे अन्य इंजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते कर रहा है और स्थानीय उत्पादन की संभावनाओं की खोज कर रहा है।

निर्मल बंग ने कहा कि एलसीए मार्क 1 और मार्क 2 विमान कार्यक्रमों में साझा सुविधाओं के कारण देरी हो रही है।

बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

निर्मल बंग ने कहा कि उसने एचएएल के लिए अपने अनुमानों में मामूली संशोधन किया है। वित्त वर्ष 2025-2027 के दौरान, उसने अनुमान लगाया कि एचएएल के लिए राजस्व, एबिटा और पीएटी क्रमशः 15.6 प्रतिशत, 26.5 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो एमआरओ अनुबंधों के मजबूत निष्पादन, स्थिर ऑर्डर प्रवाह और कम निष्पादन समयसीमा से प्रेरित है।

इसने 5,509 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ एचएएल पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी, स्टॉक का मूल्यांकन दिसंबर 2026 ईपीएस के 24 गुना पर किया, जो एक मजबूत ऑर्डर बुक द्वारा समर्थित है और 21.9 प्रतिशत की अपसाइड क्षमता दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।