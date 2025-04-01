HAL Share Price: दिग्गज डिफेंस कंपनी ने किया बड़ा ऐलान! 3% से ज्यादा उछला PSU Stock - जानिए क्या हुआ?

HAL Share Price: मंगलवार 1 अप्रैल को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच दिग्गज डिफेंस पीएसयू स्टॉक Hindustan Aeronautics Ltd के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। पीएसयू स्टॉक ने आज अपने दिन का उच्चतम स्तर 4492.80 रुपये को टच किया है।

क्यों है शेयर में तेजी?

शेयर में तेजी का कारण कंपनी की ओर से हुआ बड़ा ऐलान है। बीते 31 मार्च को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि HAL ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 30,400 करोड़ रुपये (प्रोविजनल और अनऑडिटेड) का रेवेन्यू दर्ज किया है जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 30,381 करोड़ रुपये था।

HAL के सीएमडी डी के सुनील ने कहा कि यह उपलब्धि LCA और ALH की डिलीवरी में कमी के बावजूद हासिल हुई है। इंजन की अनुपलब्धता के कारण LCA की डिलीवरी प्रभावित हुई थी। जनवरी 2025 में दुर्घटना और उसके बाद बेड़े के ग्राउंडेड होने के कारण ALH डिलीवरी शेड्यूल भी प्रभावित हुआ था।

सुनील ने आगे कहा कि हालांकि, अन्य प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी में तेजी आई जिससे टॉप लाइन को बनाए रखने में मदद मिली है।

कितना है कंपनी का ऑर्डर बुक?

चालू वर्ष के लिक्विडेशन को एडजस्ट करने के बाद, इनिशियल ऑर्डर बुक 94,129 करोड़ रुपये के मुकाबले ऑर्डर बुक 1,84,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एचएएल को 1,02,000 करोड़ रुपये के नए मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट और 17,500 करोड़ रुपये के आरओएच कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि हाल ही में कंपनी ने रक्षा मंत्रालय (MoD) के साथ 156 एलसीएच प्रचंड की आपूर्ति के लिए 62,777 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा एचएएल से अब तक की सबसे बड़ी खरीद है।

HAL Share Price

सुबह 10:44 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.09% या 129 रुपये की तेजी के साथ 4305 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.05% या 127.55 रुपये चढ़कर 4,305 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HAL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में स्टॉक 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 464 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1516 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।