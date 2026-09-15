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Newsशेयर बाज़ारHAL Share Price: ₹4,700 का सपोर्ट टूटा तो आएगी बड़ी गिरावट? एक्सपर्ट ने बताया अगला अहम स्तर

HAL Share Price: ₹4,700 का सपोर्ट टूटा तो आएगी बड़ी गिरावट? एक्सपर्ट ने बताया अगला अहम स्तर

डिफेंस सेक्टर में बिकवाली के बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर पर दबाव बढ़ा है। एक्सपर्ट ने शेयर के मौजूदा ट्रेंड और अहम सपोर्ट लेवल को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 15, 2026 17:44 IST

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर पर डिफेंस सेक्टर में बढ़ती बिकवाली का असर दिख रहा है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि शेयर में फिलहाल मंदी का रुझान है और अहम सपोर्ट स्तर टूटने पर इसमें और गिरावट आ सकती है।

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एक्सपर्ट ने आगे कहा कि मुनाफे में बैठे निवेशकों को फिलहाल सतर्कता के साथ होल्ड करने और ₹4,700 के स्तर पर नजर रखनी चाहिए।

डिफेंस शेयरों में बिकवाली से बढ़ा दबाव

एक्सपर्ट के मुताबिक, मौजूदा कारोबारी सत्र में HAL के शेयर में मंदी जैसा रुझान देखने को मिल रहा है। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बढ़ती मुनाफावसूली के चलते शेयर पर दबाव और बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि HAL का शेयर अपने 40-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के करीब पहुंच चुका है और डेली चार्ट पर 50-दिन के SMA को भी दोबारा टेस्ट कर चुका है। इससे शेयर के शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कमजोरी का संकेत मिल रहा है।

₹4,700 बचा तो संभल सकता है शेयर

लक्ष्मीकांत शुक्ला ने HAL के लिए ₹4,700 को पहला अहम सपोर्ट बताया। उन्होंने कहा कि शेयर में तत्काल सपोर्ट 4,700 के स्तर पर नजर आ रहा है। उनके मुताबिक, अगर शेयर इस स्तर के नीचे निर्णायक रूप से टूटता है, तो इसमें तेज गिरावट का दौर शुरू हो सकता है।

ऐसी स्थिति में HAL का शेयर अपने 200-दिन के SMA के करीब ₹4,400 तक जा सकता है। यह स्तर आगे खरीदारों और बिकवालों के बीच अहम मुकाबले का क्षेत्र बन सकता है।

₹4,400-4,450 पर बन सकता है बेहतर मौका

एक्सपर्ट का रुख पूरी तरह निगेटिव नहीं है। उन्होंने कहा कि ₹4,400-4,450 का जोन उन निवेशकों के लिए दोबारा एंट्री का बेहतर मौका दे सकता है, जो करेक्शन के बाद HAL में निवेश बढ़ाना चाहते हैं।

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

एक्सपर्ट ने कहा कि ₹4,700 के ऊपर टिकाव शेयर को स्थिरता दे सकता है, जबकि इसके टूटने पर ₹4,400 के आसपास बेहतर जोखिम-रिटर्न अवसर तलाशा जा सकता है। हालांकि, किसी भी नई एंट्री के लिए सपोर्ट जोन का टिके रहना जरूरी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 15, 2026