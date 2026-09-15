Kia PV7 Electric Van: 460KM रेंज, 11 सीट और 1,200KG पेलोड के साथ इलेक्ट्रिक वैन हुई पेश - पूरी डिटेल यहां

Kia ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वैन PV7 को पेश कर दिया है। यह कंपनी की डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक PBV रेंज का दूसरा मॉडल है। इससे पहले Kia ने PV5 को लॉन्च किया था। PV7 को Passenger और Cargo दो वर्जन में पेश किया जाएगा। कंपनी इसे 2027 की दूसरी छमाही में कोरिया और यूरोप के बाजारों में बिक्री के लिए उतारेगी।

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460km तक की रेंज और दो बैटरी विकल्प

Kia PV7 को कंपनी के E-GMP.S इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें दो बैटरी विकल्प मिलेंगे। पहला 71.5kWh बैटरी पैक और दूसरा बड़ा 96.2kWh बैटरी पैक होगा। दोनों वर्जन में फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 200kW यानी करीब 268hp की पावर और 420Nm टॉर्क जनरेट करती है।

इसके Long Range Cargo वर्जन में 460km से ज्यादा की WLTP रेंज का दावा किया गया है। शुरुआत में यह फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ आएगी, जबकि बाद में डुअल मोटर वाला ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल भी पेश किया जाएगा।

फास्ट चार्जिंग और V2L फीचर से लैस

Kia PV7 में 800V चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, 350kW DC फास्ट चार्जर से इसे 10 से 80 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 20 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। इसमें दो चार्जिंग पोर्ट भी मिलेंगे, जिसमें फ्रंट AC/DC पोर्ट और पीछे की तरफ ऑप्शनल AC चार्जिंग पोर्ट शामिल है।

इस इलेक्ट्रिक वैन में Vehicle-to-Load (V2L) फीचर भी दिया गया है, जिससे वाहन से टूल्स और दूसरे उपकरण चलाए जा सकते हैं। Cargo मॉडल में भारी सामान के हिसाब से ड्राइविंग मोड को एडजस्ट करने वाला फीचर भी मिलेगा।

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Cargo और Passenger वर्जन में क्या मिलेगा?

PV7 Cargo को लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और फ्लीट ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह Compact, Long और High Roof वर्जन में आएगी। बाजार के हिसाब से इसमें दो और तीन सीटों का विकल्प मिलेगा।

Cargo Long वर्जन में 6.1 क्यूबिक मीटर तक का लोड स्पेस मिलेगा, जबकि High Roof मॉडल में यह बढ़कर 8.0 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इसकी पेलोड क्षमता 1200kg तक होगी। Long वर्जन में 550mm लोडिंग हाइट और तीन Euro pallets रखने की क्षमता होगी।

वहीं PV7 Passenger वर्जन को शटल सर्विस, क्रू ट्रांसपोर्ट, रेंटल और निजी इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसमें नौ लोगों के बैठने की सुविधा होगी, जबकि कोरिया में यह 11 सीटों के साथ आएगी।

इंटीरियर में AI फीचर्स और बड़ी स्क्रीन

Kia PV7 के डैशबोर्ड में 14.6 इंच का सेंट्रल डिस्प्ले और 12.9 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें Kia का Pleos Connect सिस्टम मिलेगा, जो Android Automotive OS पर काम करेगा। इसमें कनेक्टेड नेविगेशन, थर्ड-पार्टी ऐप्स और ओवर-द-एयर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा।

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इसमें Gleo AI नाम का AI-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट भी दिया गया है, जिससे वॉयस कमांड के जरिए वाहन के फीचर्स, नेविगेशन और मैसेजिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा।

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डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स

PV7 का डिजाइन PV5 से प्रेरित है, लेकिन इसका आकार ज्यादा बड़ा और मजबूत है। इसमें कैब-फॉरवर्ड लेआउट, फ्लैट रूफ और ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें Kia की सिग्नेचर लाइटिंग के साथ हिडन हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Highway Driving Assist 2.0, Smart Cruise Control, Parking Sensors, Remote Smart Parking Assist और Surround View Monitor जैसे ADAS फीचर्स भी मिलेंगे।

Kia भविष्य में PV7 के 23 वेरिएंट लाने की योजना बना रही है, जिसमें अलग-अलग बॉडी स्टाइल और कन्वर्जन मॉडल शामिल होंगे। कंपनी ने अभी तक PV7 को भारत में लॉन्च करने की कोई जानकारी नहीं दी है।