JK Tyre ने लॉन्च किए 4 नए OTR टायर, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग मशीनों के लिए होंगे खास

JK Tyre ने निर्माण, मटेरियल हैंडलिंग और माइनिंग इंडस्ट्री के लिए चार नए Off The Road यानी OTR टायर लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन टायरों को BAUMA CONEXPO INDIA 2026 में पेश किया है। नए टायर खासतौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों और मुश्किल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

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कंपनी की नई रेंज में Self Loading Concrete Mixers (SLCM), Backhoe Loaders, Telehandlers और Mining Tippers के लिए टायर शामिल हैं। इस लॉन्च के साथ JK Tyre ने OTR सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की कोशिश की है।

नई रेंज में 12.5/80-18 MPT 45 16PR TL, 16/70-20 MPT117 14PR TL, 18-19.5 MPT117 18PR TL और 12.00R20 JDO XD OTR 22PR 156/153F TT टायर शामिल हैं।

निर्माण मशीनों के लिए बनाए गए नए टायर

JK Tyre का MPT 45 टायर खासतौर पर मिक्स्ड टेरेन यानी अलग-अलग तरह की जमीन पर काम करने वाली मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसका ट्रेड पैटर्न बेहतर पकड़, स्थिरता और लंबे समय तक समान घिसावट में मदद करता है। इसका इस्तेमाल SLCM और बैकहो लोडर जैसी मशीनों में किया जा सकता है।

वहीं, MPT117 सीरीज को निर्माण और मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसका डिज़ाइन बेहतर ग्रिप, मजबूती और मशीन को आसानी से चलाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल SLCM और टेलीहैंडलर जैसे उपकरणों में किया जाएगा।

माइनिंग सेक्टर के लिए JDO XD टायर

माइनिंग एप्लिकेशन के लिए JK Tyre ने JDO XD OTR टायर पेश किया है। यह खासतौर पर माइनिंग टिपर्स के लिए बनाया गया है, जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इसमें मजबूत केसिंग और हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिससे कट, चिप और घिसावट से बचाव बेहतर होता है।

कंपनी के अनुसार, यह टायर ज्यादा भार उठाने की क्षमता और लंबी सर्विस लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। इससे माइनिंग कंपनियों को मशीनों का बेहतर इस्तेमाल करने और ऑपरेटिंग लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए टायर

JK Tyre ने कहा कि इन नए OTR टायरों को भारतीय कामकाजी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इनमें मजबूती, ज्यादा लोड क्षमता और बेहतर टिकाऊपन पर फोकस किया गया है।

कंपनी का लक्ष्य OTR सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए ज्यादा बेहतर टायर समाधान उपलब्ध कराना है। नए लॉन्च के जरिए JK Tyre हाई-वैल्यू OTR मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है।