Redmi Note 17 Pro सीरीज लॉन्च! 10000mAh बैटरी समेत मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स - चेक करें प्राइस

Redmi ने भारत में अपनी Note 17 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। दोनों स्मार्टफोन कंपनी के पहले लॉन्च किए गए Redmi Note 17 के साथ लाइनअप में शामिल हुए हैं। नए मॉडल में बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा और पावरफुल चिपसेट पर खास फोकस किया गया है। कंपनी ने इन्हें मिड-रेंज सेगमेंट में प्रीमियम अनुभव देने के लिए पेश किया है।

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डिजाइन में क्या है खास?

Redmi Note 17 Pro और Note 17 Pro Max का डिजाइन काफी हद तक एक जैसा है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल में अंतर देखने को मिलता है। Note 17 Pro में कैमरा सेटअप के लिए पिल शेप एलिमेंट दिया गया है, जबकि Note 17 Pro Max में दो अलग-अलग कैमरा कटआउट मिलते हैं।

दोनों फोन में फ्लैट प्लास्टिक फ्रेम, राउंडेड एज और प्लास्टिक बैक पैनल दिया गया है। इनकी मोटाई करीब 8.6mm है। Note 17 Pro तीन कलर ऑप्शन Cloud Blue, Purple और Black में आता है, जबकि Note 17 Pro Max Secret Sunrise, Matcha Green और Stealth Black कलर में उपलब्ध होगा। दोनों फोन को IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंग मिली है।

6.83 इंच AMOLED डिस्प्ले और दमदार विजुअल्स

Redmi Note 17 Pro सीरीज में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 12-बिट पैनल मिलता है, जो 68.7 अरब कलर्स दिखाने में सक्षम है।

डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स है, जबकि हाई ब्राइटनेस मोड में यह 2,000 निट्स तक जाती है। फोन में Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर के साथ Dolby Atmos और Dolby Vision सपोर्ट मिलता है।

Image Credit: ITG

10000mAh तक की बड़ी बैटरी

Redmi Note 17 Pro Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh silicon-carbon बैटरी है। कंपनी के मुताबिक यह Xiaomi की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh silicon-carbon बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह हल्के इस्तेमाल में 3.5 दिन या उससे ज्यादा चल सकती है। इसमें 67W चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Snapdragon चिपसेट और कैमरा फीचर्स

Redmi Note 17 Pro में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है। इसमें 8GB तक LPDDR4X RAM मिलती है। दूसरी तरफ Note 17 Pro Max में Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है।

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कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। Note 17 Pro Max में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि Note 17 Pro में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है।

दोनों फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 पर चलते हैं। Xiaomi ने इनमें चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है।

कीमत और बिक्री

Redmi Note 17 Pro की शुरुआती कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए ₹36,999 रखी गई है। इसके 8GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹39,999 है।

वहीं Redmi Note 17 Pro Max के 8GB/256GB मॉडल की कीमत ₹49,999 और 12GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹55,999 है।

Redmi Note 17 Pro की बिक्री भारत में 17 सितंबर से और Note 17 Pro Max की बिक्री 23 सितंबर से शुरू होगी। दोनों फोन Amazon, Xiaomi की वेबसाइट और रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदे जा सकेंगे। बैंक ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को ₹5,000 तक की बचत का मौका मिलेगा।