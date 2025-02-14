Bonus Share: 1 स्टॉक पर 5 शेयर फ्री, Gujarat Toolroom ने कर दिया Record Date का एलान

Bonus Share: गुजरात टूलरूम लिमिटेड (Gujarat Toolroom Ltd) शेयरधारकों को बोनस शेयर (Bonus Share) दे रही है। कंपनी ने बताया कि 1:5 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 शेयर है उन्हें 5 बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड-डेट का एलान कर दिया है।

Gujarat Toolroom Ltd Bonus Share Record Date

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर स्टॉक पर 5 बोनस शेयर दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी (मंगलवार) निर्धारित किया है। 18 फरवरी शेयर का एक्स-डेट भी है। गुजरात टूलरूम ने शेयर बाजार को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 जनवरी, 2025 को बैठक में बोनस शेयर को मंजूरी दी थी।

एक्स-डेट: 18 फरवरी 2025

रिकॉर्ड डेट: 18 फरवरी 2025

Gujarat Toolroom Ltd Share History

आपको बता दें कि गुजरात टूलरूम पेनी स्टॉक (Penny Stock) है। 14 फरवरी को कंपनी के शेयर दोपहर 2.30 बजे के करीब 2 फीसदी की बढ़त के साथ 12.14 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार एक साल में स्टॉक 25 फीसदी गिरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोनस शेयर निवेशकों के लिए मुनाफे का अवसर बन सकता है।

आपको मिलेगा बोनस शेयर

आपको बता दें कि बोनस शेयर का लाभ उन निवेशकों को मिलेगा जिनके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक स्टॉक रहेंगे। शेयरधारक के पास कितने स्टॉक हैं इस आधार पर बोनस शेयर मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर शेयरधारक पर 2 स्टॉक है तो उसे 10 बोनस शेयर मिलेगा।

बोनस शेयर के एलान के बाद कई निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या उन्हें स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए काफी सही है। स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक में काफी मूवमेंट रहा है।