scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBonus Share: हो रही है शेयरों की बारिश! ये कंपनी दे रही फ्री में स्टॉक

Bonus Share: हो रही है शेयरों की बारिश! ये कंपनी दे रही फ्री में स्टॉक

Bonus Share: शेयर बाजार में कई कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर देती है। कंपनी शेयरधारकों को तोहफे के तौर पर बोनस इश्यू देती है। बोनस शेयर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बाजार में सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 7, 2025 11:43 IST
HPCL said it would allot the entire fractional share entitlement to a dedicated Demat account opened specifically for the credit of fractions arising from the bonus share allotment.
HPCL said it would allot the entire fractional share entitlement to a dedicated Demat account opened specifically for the credit of fractions arising from the bonus share allotment.

Bonus Issue: शेयर बाजार में बोनस शेयर को लेकर नया अपडेट आया है। गुजरात टूलरूम (Gujarat Toolroom)ने हाल ही में बोनस शेयर का एलान किया है। बीते दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर को मंजूरी दे दी गई है। यह पहली बार है जब कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर दे रही है। बोनस शेयर के एलान के साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी दे दी है। हम आपको नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।   

advertisement

फ्री में मिल रहे शेयर 

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के बोर्ड सदस्यों में 5:1 के अनुपात से बोनस शेयर को मंजूरी दे दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी 1 रुपये के 5 नए इक्विटी देगी। 
 
क्या है रिकॉर्ड डेट (Gujarat Toolroom Bonus Issue Record Date)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी 2025 तय किया है। यानी जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 3 जनवरी 2025 तक कंपनी के शेयर हैं उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।  

अब ऐसे में सवाल आता है कि निवेशकों के अकाउंट में कब तक बोनसशेयर क्रेडिट होगा? कंपनी ने बोनस शेयर के क्रेडिट की जानकारी दे है। कंपनी ने बताया कि वह 1 मार्च 2025 से पहले शेयरधारकों को बोनस शेयर दे देगी। यह स्टॉक शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएगा।  

20 रुपये से कम है कीमत 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर का भाव 20 रुपये से कम है। बीते सत्र में कंपनी के शेयर 18.04 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। Gujarat Toolroom शेयर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में 15 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयर 55 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। लिस्टिंग डेट से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर ने कुल 5000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी का एम-कैप 397.76 करोड़ रुपया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 7, 2025