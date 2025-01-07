Bonus Share: हो रही है शेयरों की बारिश! ये कंपनी दे रही फ्री में स्टॉक

Bonus Issue: शेयर बाजार में बोनस शेयर को लेकर नया अपडेट आया है। गुजरात टूलरूम (Gujarat Toolroom)ने हाल ही में बोनस शेयर का एलान किया है। बीते दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर को मंजूरी दे दी गई है। यह पहली बार है जब कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर दे रही है। बोनस शेयर के एलान के साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी दे दी है। हम आपको नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।

फ्री में मिल रहे शेयर

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के बोर्ड सदस्यों में 5:1 के अनुपात से बोनस शेयर को मंजूरी दे दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी 1 रुपये के 5 नए इक्विटी देगी।



क्या है रिकॉर्ड डेट (Gujarat Toolroom Bonus Issue Record Date)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी 2025 तय किया है। यानी जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 3 जनवरी 2025 तक कंपनी के शेयर हैं उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

अब ऐसे में सवाल आता है कि निवेशकों के अकाउंट में कब तक बोनसशेयर क्रेडिट होगा? कंपनी ने बोनस शेयर के क्रेडिट की जानकारी दे है। कंपनी ने बताया कि वह 1 मार्च 2025 से पहले शेयरधारकों को बोनस शेयर दे देगी। यह स्टॉक शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएगा।

20 रुपये से कम है कीमत

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर का भाव 20 रुपये से कम है। बीते सत्र में कंपनी के शेयर 18.04 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। Gujarat Toolroom शेयर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में 15 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयर 55 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। लिस्टिंग डेट से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर ने कुल 5000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी का एम-कैप 397.76 करोड़ रुपया है।

