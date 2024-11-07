इस Green Energy Shares कंसोलिडेशन खत्म, अब दमदार तेजी आएगी!

Inox Wind के शेयरों ने बीते एक साल में निवेशकों का पैसा ढ़ाई गुना बढाया है। हाल ही में कंपनी की ओर से तिमाही नतीजे भी पेश किए हैं। जिसमें कंपनी ने नुकसान के मुकाबले मुनाफा दर्ज किया। अभ इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज की ओर से अच्छी की संभावना जताई जा रही है।

कहां तक जाएगा शेयर?

मौजूदा वक्त में शेयर ₹219 के आसपास रेंज में है।ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक में अगले 8-9 हफ्तों के लिए खरीदारी की सलाह दी है। Canara Bank Securities Limited ने आइनॉक्स विंड के शेयरों में पोजिशनल निवेशकों के लिए खरीद की सिफारिश की है। ब्रोकरेज की ओर से शेयर में टारगेट ₹248 प्रति शेयर का रखा गया है। अगर शेयर गिरकर ₹208 तक आता है, तो स्टॉपलॉस रखा जा सकता है। रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो 1.5:1 है, जो इस स्टॉक में संभावित प्रॉफिट को देखते हुए आकर्षक है। इस स्टॉक का 52-वीक हाई ₹262 और लो ₹54 रहा है। इसने इस साल अब तक 70 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले एक साल में 270 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है।

भारत की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनियों में से एक है, जो विंड टरबाइन ब्लेड, ट्यूबलर टावर्स और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का उत्पादन करती है। आइनॉक्स विंड लिमिटेड मुख्य रूप से एनर्जी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है, विशेष रूप से विंड टरबाइन जेनरेटर (WTGs) का निर्माण करती है। इसके अलावा यह कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ऑपरेशंस और मेंटेनेंस (O&M) सेवाएं और EPC (एरिक्शन, प्रोक्योरमेंट और कमिशनिंग) प्रोजेक्ट्स भी संभालती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

