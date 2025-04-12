Greaves Cotton का शेयर उछाल पर, इलेक्ट्रिक मोटर डील से मचा बाजार में हलचल

Greaves Cotton Limited इन दिनों एक बार फिर फोकस में है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु की Chara Technologies के साथ एक अहम करार किया है, जिसका मकसद है rare-earth-free इलेक्ट्रिक मोटर बनाना। इस इनोवेशन का फायदा कंपनी को सीधे-सीधे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सेगमेंट में मिल सकता है, जो अब तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है।

advertisement

शेयर में दिखी तेजी

Greaves Cotton का शेयर अभी ₹174.1 पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52-वीक हाई ₹297.15 और लो ₹115.6 रहा है। कंपनी का मार्केट कैप ₹4,286 करोड़ है और पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 33.68% का रिटर्न दिया है। हालांकि तीन साल का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर कदम

Greaves Cotton अब डीजल इंजन से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ध्यान दे रही है। कंपनी ने हाल ही में Eltra City (इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर) और Nexus (इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर) लॉन्च किए हैं। ये प्रोडक्ट्स खासतौर पर अर्बन ट्रैफिक और डिलीवरी सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

EV मार्केट में कंपनी की मौजूदगी अब तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह निवेशकों के लिए बड़ा मुनाफा देने वाला गेमचेंजर बन सकता है।

Chara Technologies के साथ पार्टनरशिप

Greaves Cotton और Chara Technologies मिलकर अब ऐसे synchronous reluctance motors बनाएंगे, जिनमें rare-earth magnets नहीं होंगे। इससे पर्यावरण पर कम असर पड़ेगा और कार्बन एमिशन में भी कमी आएगी।

इन मोटर्स का इस्तेमाल न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होगा, जिससे कंपनी की पकड़ और मजबूत होगी।

फाइनेंशियल स्टैटस और ग्रोथ

Greaves Cotton के अलग-अलग सेगमेंट्स में इंजन का हिस्सा 61% है, जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से 23% रेवेन्यू आता है। कंपनी देशभर में 9,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Greaves Cotton अब सिर्फ एक इंजन कंपनी नहीं रही, बल्कि ये स्मार्ट EV ब्रांड बनने की दिशा में काम कर रही है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी की टेक्नोलॉजी और एक्सपैंशन प्लान इसे ₹200 से ₹220 तक ले जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलैटिलिटी हो सकती है।