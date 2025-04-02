scorecardresearch
रडार पर इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! Railway से मिला है बड़ा ऑर्डर! 9% उछल गया भाव - आपके पोर्टफोलियो में है?

इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर है। स्टॉक ने आज के ट्रेड में 9% से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 133.60 रुपये को टच किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 13:42 IST

Stock in Focus: स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन कंपनी GPT Infraprojects Ltd के शेयर में आज धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर है। स्टॉक ने आज के ट्रेड में 9% से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 133.60 रुपये को टच किया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:30 बजे तक 4.5% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था। चलिए जानते हैं GPT Infraprojects को मिले ऑर्डर के बारे में। 

GPT Infraprojects को मिला बड़ा ऑर्डर 

कोलकाता स्थित कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता के CAO कंस्ट्रक्शन से 481.11 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। 

इस ऑर्डर के तहत कंपनी को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में हावड़ा-खड़गपुर रूट पर डायवर्टेड अलाइनमेंट पर दोनों पहुंच मार्गों (11x30.5 मीटर कम्पोजिट गर्डर + 15x30.5 मीटर कम्पोजिट गर्डर) पर वायडक्ट सहित डाउन और मिडिल लाइन (2x30.5 मीटर ओडब्ल्यूजी + 7x91.4 मीटर ओडब्ल्यूजी + 2x30.5 मीटर ओडब्ल्यूजी) के लिए रूपनारायण नदी पर महत्वपूर्ण पुल संख्या 57 का निर्माण, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर करना है। 

GPT Infraprojects Share Price

दोपहर 1:30 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.35% या 5.23 रुपये की तेजी के साथ 125.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.16% या 5 रुपये चढ़कर 125.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

GPT Infraprojects Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 35 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 38 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 554 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3264 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
