Gautam Adani की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन PM ऐसा होने नहीं देंगे - राहुल गांधी

Newsशेयर बाज़ारGautam Adani की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन PM ऐसा होने नहीं देंगे - राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडाणी से जुड़े नए विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गौतम अडाणी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 21, 2024 13:12 IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडाणी से जुड़े नए विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गौतम अडाणी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सीएम को जेल भेजा जा रहा है लेकिन अडानी का कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये बिजनेसमैन पीएम मोदी को पूरा समर्थन करते हैं। PM मोदी लगातार इन्हें बचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी क्राइम करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। अब अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है। इन्होंने भारत में घूस दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होने कहा कि पीएम मोदी अडानी के कंट्रोल में हैं। राहुल ने कहा कि इस आदमी ने 2000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है लेकिन उसका कुछ नहीं होगा।

अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर (अभियोजकों) ने गौतम अडानी पर 250 मिलियन डॉलर  यानी लगभग 2110 करोड़ के रिश्वत कांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जिससे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी फिर से संकट में आ गए हैं। इससे पहले धोखाधड़ी के आरोप शॉर्ट-सेलर हिंदनबर्ग के जरिए लगाए गए थे। आरोपों के मुताबिक अडानी और अन्य अभियुक्तों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देने का वादा किया था। दरअसल कंपनी इस तरह की जानकारी छिपाते हुए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटा रही थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

