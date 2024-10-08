scorecardresearch
Ola Electric को मिला नोटिस, Stock में फिर दिखेगा गिरावट का दौर?

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में कंपनी को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ रही है। OLA Electric को शो कॉज़ नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Harsh Verma
Oct 8, 2024
Ola electric shares
निवेशकों ने देखा कि सिर्फ 76 रुपये पर लिस्ट हुआ ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक तेजी से उछाल मारता हुआ 157.4 रुपये तक पहुंच गया था। इसके बाद से ही स्टॉक लगातार लुढ़क रहा है। अपने हाई से ये करीब 43 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अब खबर है कि गवर्मेंट बॉडी में भावेश अग्रवाल की कंपनी Ola Electric को शो कॉज़ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन के चलते दिया गया है। पिछले साल Ola Electric के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को 10,644 शिकायतें मिली हैं। जिनमें सर्विस में देरी, व्हीकल्स की देरी में डिलीवरी और वादाखिलाफी के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स, ओवर चार्जिंग और खराब कॉम्पोनेंट्स जैसी कम्प्लेंट्स भी शामिल हैं।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) और टीवीएस मोटर (TVS Motor) के जरिए EV प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के चलते कंपनी मार्केट शेयर भी गंवाती जा रही है। साथ ही इस पर खराब सर्विस के आरोप भी लग रहे हैं। वाहन (VAHAN) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में कंपनी का मार्केट शेयर 52 फीसदी था, जो कि सितंबर में घटकर सिर्फ 27 फीसदी रह गया है. बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर इस दौरान लगभग 20-20 फीसदी हो गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 8, 2024