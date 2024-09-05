Vedanta के शेयरों को लेकर आई गुड न्यूज! निवेशक बनाए रखें नजर

मेटल सेक्‍टर की दिग्गज कंपनी Vedanta के Share को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये खबर बुधवार को बाजार बंद होने के बाद आई। ऐसे में निवेशकों को स्टॉक पर नजर बनाए रखनी चाहिए। दरअसल रेटिंग एजेंसी ICRA ने वेदांता की लॉन्ग रेटिंग अपग्रेड किया है। कंपनी की रेटिंग AA- से बढ़कर AA हो गई है। जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।

इससे पहले वेदांता ने निवेशकों के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2000 फीसदी तीसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इतना ही नहीं ग्‍लोबल ब्रोकरेज सिटी (Citi) ने खरीदारी की सलाह बनाए रखी है। 2024 में अब तक यह शेयर 80 प्रतित से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। जबकि बीते 1 साल में निवेशकों की वेल्थ डबल हो चुकी है।

सिटी का कहना है कि वेदांता ने 20 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तीसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे कंपनी के अकाउंट से 7800 करोड़ रुपये का आउटफ्लो होगा। वेदांता में प्रमोटर्स की हिस्‍सेदारी 56.4 प्रतिशत है। FY25 में वेदांता ने अबतक कुल 35 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है. पूरे साल में कुल डिविडेंड 69 रुपये प्रति शेयर रह सकता है।