Gold Silver Price Today: सोने का भाव 78,990 रुपये, चांदी 99,100 रुपये पर

सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, शनिवार को शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई और 10 ग्राम कीमती धातु की कीमत 78,990 रुपये हो गई। इसके अलावा, चांदी की कीमत में भी 100 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई और एक किलोग्राम कीमती धातु की कीमत 99,100 रुपये हो गई।

सोने की कीमत

22 कैरेट सोने की कीमत में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 72,410 रुपये पर बिक रहा है। मुंबई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के दामों के अनुरूप 78,990 रुपये पर है। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,140 रुपये दर्ज की गई है।

मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के भाव के अनुरूप 72,410 रुपये रही। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 72,560 रुपये रही। भारत के सभी प्रमुख शहरों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत एक समान है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में यह 96,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं, चेन्नई में यह कीमत थोड़ी अधिक यानी 1,05,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। शुक्रवार के कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर सोने का भाव 77,839 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि हाजिर सोने का भाव 2,722 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के नए शिखर पर पहुंच गया। दोपहर 02:58 बजे ईटी (1858 जीएमटी) तक हाजिर सोना 1 प्रतिशत बढ़कर 2,720.05 डॉलर प्रति औंस हो गया और इस सप्ताह अब तक 2.4 प्रतिशत बढ़ चुका है। हाजिर चांदी 6 प्रतिशत बढ़कर 33.58 डॉलर पर पहुंच गई। प्लैटिनम 2.4 प्रतिशत बढ़कर 1,016.25 डॉलर पर पहुंच गया और पैलेडियम करीब 4 प्रतिशत बढ़कर 1,083.25 डॉलर पर पहुंच गया।

कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर

कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर, सोने की कीमतों में मौजूदा उछाल का कारण भू-राजनीतिक अस्थिरता, अतिरिक्त ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह अनिश्चितता राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा होने तक बनी रहेगी।

इसके विपरीत, स्थानीय बाजार में भौतिक सोने की मांग दिवाली 2024 तक बढ़ने का अनुमान है। नतीजतन, सोने में निवेशकों के सामने यह निर्णय लेने की चुनौती होगी कि उन्हें अपने निवेश से कब मुनाफा कमाना है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट - कमोडिटी एंड करेंसी, जतीन त्रिवेदी ने कहा, "एमसीएक्स में सोने की कीमतों में 500 रुपये की तेज वृद्धि के साथ, कीमत 77,600 रुपये पर पहुंच गई, जिसमें कॉमेक्स गोल्ड के 2,710 डॉलर से ऊपर चढ़ने से समर्थन मिला। यह मजबूत मजबूती काफी हद तक अमेरिका में ब्याज दरों में चल रही कटौती की उम्मीद से प्रेरित है, जिसमें निकट भविष्य में और कटौती की उम्मीद है। एमसीएक्स गोल्ड में व्यापक रुझान स्पष्ट रूप से सकारात्मक रहा है, क्योंकि यह साल की शुरुआत में 68,000 रुपये से नीचे के निचले स्तर पर पहुंच गया था, और 77,500 रुपये से ऊपर की मौजूदा तेजी एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है।"

"वर्ष 2024 के लिए, सोना पहले ही 22% से अधिक का प्रभावशाली रिटर्न दे चुका है, और दिवाली-से-दिवाली के आधार पर, रिटर्न लगभग 30% तक पहुँच गया है। यह सोने को वर्ष के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक बनाता है। आगे देखते हुए, आने वाले सत्रों में 78,500 रुपये के संभावित लक्ष्य के साथ, मूल्य गति मजबूत बनी हुई है। नीचे की ओर, प्रमुख समर्थन स्तर 75,000 रुपये के आसपास देखा जाता है, जो किसी भी अल्पकालिक पुलबैक के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। जब तक ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें और भू-राजनीतिक तनाव बने रहते हैं, तब तक सोने के लिए तेजी का रुख बरकरार रहना चाहिए," त्रिवेदी ने कहा।

एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा

एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा ने कहा, "भू-राजनीतिक अनिश्चितता, ब्याज दरों में संभावित कटौती और आसन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कारण सोने की कीमतें आसमान छूकर एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह 2,722 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजारों में 77,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई हैं। मौजूदा रुझानों और आने वाली घटनाओं को देखते हुए, जो सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं, यह सवाल उठता है कि क्या दिवाली 2024 से पहले सोना खरीदना और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक इसे रखना बुद्धिमानी होगी।"