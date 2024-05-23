Go Digit Share Listing: एनएसई पर स्टॉक 5% प्रीमियम पर लिस्ट

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 23, 2024 14:07 IST
Go Digit General Insurance Limited  के शेयरों ने गुरुवार को दलाल स्ट्रीट पर सुस्त शुरुआत की क्योंकि नए जमाने की यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी एनएसई पर 286 रुपये पर सूचीबद्ध हुई, जो इसके इश्यू प्राइस 272 रुपये प्रति शेयर से महज 5.15 फीसदी अधिक है। कंपनी के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम से संकेत मिलता है कि यह सुस्त लिस्टिंग उम्मीदों के अनुरूप है। लिस्टिंग से पहले, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के शेयरों पर ग्रे मार्केट में 8-10 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, जिससे निवेशकों को इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 3 फीसदी लिस्टिंग गेन का संकेत मिल रहा था। हालांकि, लिस्टिंग से कुछ घंटे पहले ही अनऑफिशियल मार्केट में इसका प्रीमियम 30-32 रुपये था।

Also Read: Stocks in News: गो डिजिट, आईटीसी, ग्रासिम, इंडिगो, अडानी एनर्जी, नाइका, ग्लैंड फार्मा और टोरेंट पावर

पुणे स्थित गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने 55 शेयरों के लॉट साइज के साथ 258-272 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अपना IPO बेचा। यह 15 मई से 17 मई के बीच खुला था। नए जमाने की इस सामान्य बीमा कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश के जरिए कुल 2,614.65 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 1,125 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 5,47,66,392 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है। इस इश्यू को कुल मिलाकर 9.60 गुना सब्सक्राइब किया गया। व्यक्तिगत आधार पर, योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए कोटा 12.56 गुना बुक किया गया। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए कोटा 7.24 गुना सब्सक्राइब किया गया, और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान 4.27 गुना सब्सक्राइब किया गया। मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल सिक्योरिटीज गो डिजिट आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 23, 2024