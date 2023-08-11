GIFT निफ्टी 16 अंक ऊपर, महंगाई के आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाज़ारों में हरियाली

पिछले कारोबारी सत्र में बिकवाली के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार थोड़ी तेजी के साथ खुलने की संभावना है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में सुधार के बाद सेंटीमेंट सुधरा है जिसका असर आज कारोबारी सत्र में हो सकता है।

निफ्टी का 20 डीएमए सपोर्ट 19,630-19,670 में है। शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने कहा,

"जब तक निफ्टी ज़ोन 19,630-19,670 के नीचे कारोबार नहीं करता, हम दबाव बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं।

GIFT निफ्टी 16 अंक ऊपर

गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 16 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 19,556 पर कारोबार कर रहा था, जो शुक्रवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

शुरुआती कारोबार में एशियाई शेयरों में गिरावट

शुक्रवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद अमेरिकी शेयरों का शुरुआती उत्साह फीका पड़ गया। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.40 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 0.87 प्रतिशत बढ़ा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.18 प्रतिशत गिरा; न्यूज़ीलैंड के डीजे ने 0.11 प्रतिशत जोड़ा; चीन का शंघाई 0.47 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.52 प्रतिशत गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.09 प्रतिशत बढ़ा।

तेल की कीमतें ऊंची चल रही हैं

ओपेक उत्पादक समूह की इस आशा से शुक्रवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई कि 2024 में तेल की मांग मजबूत होगी क्योंकि इसने वैश्विक आर्थिक विकास के लिए उसकी उम्मीदों को भी बढ़ा दिया है। 0017 GMT पर ब्रेंट क्रूड 7 सेंट बढ़कर 86.47 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 12 सेंट बढ़कर 82.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

Q1 परिणाम आज

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एबीबी इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर, ज़ाइडस लाइफसाइंसेज, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फो एज (इंडिया), मुथूट फाइनेंस, एस्ट्रल, एनएचपीसी, पतंजलि फूड्स, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स, एनएमडीसी, वोल्टास, टिमकेन इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और सन टीवी नेटवर्क उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा शुक्रवार, 11 अगस्त के लिए कम से कम नौ शेयरों को एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। सूची में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, डेल्टा कॉर्प, बलरामपुर चीनी मिल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर शामिल हैं। जबकि कैन फिन होम्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, मणप्पुरम फाइनेंस और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज नए प्रवेशकर्ता हैं।

एफपीआई ने 331 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई गुरुवार को 331.22 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध खरीदार बने। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 703.72 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत हुआ

रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को बाहर निकालने के उपायों की घोषणा और अपनी प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के बाद गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की बढ़त के साथ 82.66 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के कारण रुपये में तेजी आई। हालांकि, कमजोर घरेलू बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने तेज बढ़त पर रोक लगा दी।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ