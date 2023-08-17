scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारगिफ्ट निफ्टी 14 अंक नीचे, क्या है आज बाज़ार की चाल?

गिफ्ट निफ्टी 14 अंक नीचे, क्या है आज बाज़ार की चाल?

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे चीन में धीमी वृद्धि की आशंकाओं और अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की मांग कमजोर होने के कारण लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 17, 2023 08:40 IST
गिफ्ट निफ्टी 14 अंक नीचे
गिफ्ट निफ्टी 14 अंक नीचे

वैश्विक बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ खुलने वाले हैं। चीन और वैश्विक वित्तीय स्वास्थ्य पर गहरी चिंताओं के बीच एशियाई शेयरों में शुरुआती गिरावट आई। यूएस फेड की बैठक के मिनटों के बाद अमेरिकी शेयरों में बढ़त बढ़ी। डॉलर में मजबूती जारी है और कमजोर रुपया एफआईआई द्वारा भारतीय इक्विटी में बिकवाली को बढ़ावा दे सकता है। 

advertisement

तेल की कीमतों में गिरावट
गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे चीन में धीमी वृद्धि की आशंकाओं और अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की मांग कमजोर होने के कारण लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही। ब्रेंट क्रूड वायदा 37 सेंट या 0.44 प्रतिशत गिरकर 83.08 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 39 सेंट या 0.49 प्रतिशत गिरकर 78.99 डॉलर प्रति बैरल पर था।

अमेरिकी शेयर निचले स्तर पर बंद हुए
वॉल स्ट्रीट बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ और तेल में गिरावट जारी रही, क्योंकि फेडरल रिजर्व की दरों में और बढ़ोतरी और चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था पर चिंता का असर निवेशकों पर पड़ा। फेड की जुलाई दर-निर्धारण बैठक के मिनटों के बाद अमेरिकी शेयरों में गिरावट तेज हो गई, जिसमें दिखाया गया कि अधिकारी अधिक ब्याज दर बढ़ोतरी की आवश्यकता पर विभाजित थे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.52 प्रतिशत नीचे, एसएंडपी 500 0.76 प्रतिशत नीचे और नैस्डैक कंपोजिट (.IXIC) 1.15 प्रतिशत गिरकर दिन के अंत में बंद हुआ।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा गुरुवार, 17 अगस्त के लिए कम से कम 11 शेयरों को एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। नए प्रवेशकर्ता- हिंदुस्तान कॉपर और सेल- गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी) जैसे किराये में शामिल हो गए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, डेल्टा कॉर्प, बलरामपुर चीनी मिल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स मणप्पुरम फाइनेंस और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज।

एफपीआई ने 723 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे
एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई ने बुधवार को 722.76 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध खरीदार बने। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 2,406.19 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने।

बुधवार को रुपया बाजार बंद रहा
बुधवार को पारसी नववर्ष नवरोज़ के अवसर पर मुद्रा बाजार बंद था। विदेशों में मजबूत ग्रीनबैक और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के कारण सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 83.08 पर बंद हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी फंड के बहिर्प्रवाह का भी स्थानीय इकाई पर असर पड़ा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 17, 2023