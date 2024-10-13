scorecardresearch
दिवाली से पहले Reliance Industries का तोहफा! जानिए Bonus से लेकर Record Date के बारे में

अगर आप Reliance Industries Limited (RIL) के शेयरहोल्डर हैं तो दीवाली से पहले कंपनी ने आपको तोहफा देने की तैयारी कर ली है। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बड़ा ऐलान करने जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 13, 2024 16:06 IST
Reliance Industries bonus shares issue
Reliance Industries bonus shares issue

अगर आप Reliance Industries Limited (RIL) के शेयरहोल्डर हैं तो दीवाली से पहले कंपनी ने आपको तोहफा देने की तैयारी कर ली है। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बड़ा ऐलान करने जा रही है। कंपनी के शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर देने की रिकॉर्ड डेट का ऐलान 14 अक्टूबर 2024 यानि सोमवार को हो सकता है। कंपनी ने सितंबर में हुई एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में फैसला लिया था कि वह Bonus Share बांटेगी। हर एक शेयर पर कंपनी एक शेयर देगी। जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर पर एक शेयर फ्री में यानी बोनस के तौर पर मिलेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बोनस इश्यू स्टॉक मार्केट पर अपने तरह का सबसे बड़ा होने वाला है। इसे रिलायंस की ओर से फेस्टिव सीजन में निवेशकों के लिए तोहफा माना जा रहा है। रिलायंस ने इसे दीवाली गिफ्ट का नाम दिया है। हालांकि निवेशक रिकॉर्ड डेट की घोषणा को लेकर काफी उत्साहित हैं।

RIL बोनस डेट 
कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा माना जा रहा है कि बोनस शेयर इश्यू करने का फैसला 14 अक्टूबर को हो सकता है। सोमवार को कंपनी अपने तिमाही कंसोलिडेटेड और स्टैंडलोन नतीजों का रिव्यू करने के बाद उन्हें मंजूरी दे सकती है।

RIL के बोनस का इतिहास
यह RIL का IPO के बाद छठा बोनस होने जा रहा है और एक दशक में दूसरा है। बोनस इश्यू कंपनी की शेयरधारकों को उनकी कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो 2017 से 2027 तक के गोल्डन डिकेड को कवर करता है। 2017 में रिलायंस ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक राइट्स इश्यू हुआ, जिसने शेयरधारक निवेश को 2.5 गुना बढ़ा दिया।
जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का डिमर्जर हुआ, जो आज अपनी लिस्टिंग से 35% अधिक वैल्यू पर लिस्ट हुआ।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 13, 2024