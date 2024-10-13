दिवाली से पहले Reliance Industries का तोहफा! जानिए Bonus से लेकर Record Date के बारे में

अगर आप Reliance Industries Limited (RIL) के शेयरहोल्डर हैं तो दीवाली से पहले कंपनी ने आपको तोहफा देने की तैयारी कर ली है। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बड़ा ऐलान करने जा रही है। कंपनी के शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर देने की रिकॉर्ड डेट का ऐलान 14 अक्टूबर 2024 यानि सोमवार को हो सकता है। कंपनी ने सितंबर में हुई एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में फैसला लिया था कि वह Bonus Share बांटेगी। हर एक शेयर पर कंपनी एक शेयर देगी। जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर पर एक शेयर फ्री में यानी बोनस के तौर पर मिलेगा।

advertisement

रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बोनस इश्यू स्टॉक मार्केट पर अपने तरह का सबसे बड़ा होने वाला है। इसे रिलायंस की ओर से फेस्टिव सीजन में निवेशकों के लिए तोहफा माना जा रहा है। रिलायंस ने इसे दीवाली गिफ्ट का नाम दिया है। हालांकि निवेशक रिकॉर्ड डेट की घोषणा को लेकर काफी उत्साहित हैं।

RIL बोनस डेट

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा माना जा रहा है कि बोनस शेयर इश्यू करने का फैसला 14 अक्टूबर को हो सकता है। सोमवार को कंपनी अपने तिमाही कंसोलिडेटेड और स्टैंडलोन नतीजों का रिव्यू करने के बाद उन्हें मंजूरी दे सकती है।

RIL के बोनस का इतिहास

यह RIL का IPO के बाद छठा बोनस होने जा रहा है और एक दशक में दूसरा है। बोनस इश्यू कंपनी की शेयरधारकों को उनकी कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो 2017 से 2027 तक के गोल्डन डिकेड को कवर करता है। 2017 में रिलायंस ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक राइट्स इश्यू हुआ, जिसने शेयरधारक निवेश को 2.5 गुना बढ़ा दिया।

जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का डिमर्जर हुआ, जो आज अपनी लिस्टिंग से 35% अधिक वैल्यू पर लिस्ट हुआ।



