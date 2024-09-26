Adani ग्रुप नई डील की तैयारी में, इस रियल एस्टेट कंपनी से चल रही है बात 

देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी एक बड़ी डील की तैयारी कर रहे है। अडानी रियल्टी ने रियल एस्टेट प्रमुख Emaar India में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। बिजनेस टुडे को सूत्रों ने बताया है कि अहमदाबाद स्थित अडानी रियल्टी के सीनियर मैनेजमेंट एग्जिक्यूटिव की Emaar के नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है ताकि इस योजना को आगे बढ़ाया जा सके।

advertisement

सूत्रों के मुताबिक अडानी रियल्टी के सीनियर एग्जिक्यूटिव, दुबई में Emaar के मैनेजमेंट के साथ बैठकें कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डील के बाबत बातचीत शुरू हो गई है और अडानी रियल्टी और ईमार समूह के एग्जिक्यूटिव संभावित लेनदेन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें Emaar India में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा अडानी समूह को बेचेगा।

Emaar India की पैरेंट कंपनी ग्लोबल Emaar Group है, जो दुबई, यूएई में स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर है। दिलचस्प बात यह है कि अडानी रियल्टी ने लगभग 12 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी और इसकी डेजर्ट मेगासिटी में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। जबकि इसके सेगमेंट रेवेन्यू का खुलासा नहीं किया गया है, करीबी सूत्रों से पता चलता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा दुबई रियल एस्टेट बाजार में है। भारत में अडानी रियल्टी का धारावी पुनर्विकास परियोजना पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और कंपनी हाल ही में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है।

आपको बता दें कि अडानी समूह को भेजे गए ईमेल और Emaar India के टॉप मैनेजमेंट को किए गए कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।

इस डील पर संभावित लेनदेन की रूपरेखा पर चर्चा जारी है और अभी तक अंतिम नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों संस्थाएं वर्तमान में अपनी बातचीत के शुरुआती चरणों में हैं और हिस्सेदारी बिक्री का खाका तैयार किया जा रहा है। अडानी समूह के जरिए कितनी हिस्सेदारी और उस पर निवेश को लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है।

बिजनेस मॉडल

गुरुग्राम स्थित Emaar India देश के कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। पहले Emaar India के CE कालयन चक्रवर्ती ने इस साल 8-10 मिलियन वर्ग फीट के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजनाओं का खुलासा किया था, जिसमें 2029 तक लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 8,400 करोड़ रुपये) का निवेश किया जाएगा। हाल ही में एक मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा था कि नए प्रोजेक्ट्स का 80 प्रतिशत गुरुग्राम में होगा। वर्तमान में, कंपनी की उपस्थिति पांच बाजारों - गुरुग्राम, जयपुर, लखनऊ, मोहाली और इंदौर में है।

कंपनी के फाइनेंशियल्स

कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, ईमार इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 में अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 31.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 1,670 करोड़ रुपये था। पिछले साल, इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2,434 करोड़ रुपये था। जबकि इसकी बॉटम लाइन में भी गिरावट देखी गई। वित्त वर्ष 2022 में 189 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से गिरकर, उसने FY2023 में 118.7 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया।

