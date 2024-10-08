Garuda Construction IPO opens today: क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGaruda Construction IPO opens today: क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

2010 में स्थापित गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आवासीय, वाणिज्यिक, आवासीय/वाणिज्यिक, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए व्यापक निर्माण सेवाएं प्रदान करती है

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 8, 2024 10:19 IST
गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग 8 अक्टूबर, मंगलवार को अपना IPO न्च करने के लिए तैयार है। निर्माण क्षेत्र की यह कंपनी अपने शेयरों की कीमत 92-95 रुपये प्रति शेयर के बीच रखेगी। इस आईपीओ को 10 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

2010 में स्थापित गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आवासीय, वाणिज्यिक, आवासीय/वाणिज्यिक, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए व्यापक निर्माण सेवाएं प्रदान करती है, साथ ही बुनियादी ढांचे और आतिथ्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करती है।

गरुड़ कंस्ट्रक्शन के 264.10 करोड़ रुपये के आईपीओ में 173.85 करोड़ रुपये के 1.83 करोड़ शेयरों की ताजा बिक्री और इसके प्रमोटर पीकेएच वेंचर्स द्वारा 90.25 करोड़ रुपये के 95 लाख शेयरों की पेशकश (OFS) शामिल है। 

अपने आईपीओ से पहले गरुड़ कंस्ट्रक्शन ने सात एंकर निवेशकों से 75 करोड़ रुपये जुटाए, क्योंकि इसने 95 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 78,95,138 शेयर आवंटित किए। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग निर्माण सेवाओं के हिस्से के रूप में संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) सेवाओं के साथ-साथ फिनिशिंग कार्य जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है। 28 सितंबर, 2024 तक इस कंपनी के पास 1,408.27 करोड़ का ऑर्डर बुक था।


कंपनी ने 30 अप्रैल, 2024 के महीने के लिए 11.88 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 3.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 154.47 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 36.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि 15 अक्टूबर, मंगलवार है। 

केनरा बैंक सिक्योरिटीज
रेटिंग: बचें
प्रमोटर समूह द्वारा 2023 में पीकेएच वेंचर्स के लिए आईपीओ लॉन्च करने का पिछला प्रयास वापस लेना पड़ा क्योंकि 90 प्रतिशत की न्यूनतम सदस्यता पूरी नहीं हो पाई, जिससे समूह की व्यापक वित्तीय रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने कहा कि उच्च प्राप्तियों और आंतरिक अनुबंधों पर निर्भरता के कारण इसका वित्तीय स्वास्थ्य एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है।


स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट
रेटिंग: सावधानी से सदस्यता लें
कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्ट विविधीकरण व्यवसाय की प्रमुख ताकत है। पीई अनुपात उद्योग के साथियों के अनुरूप है, लेकिन नेटवर्थ पर रिटर्न बेहतर है। वित्त वर्ष 23 में राजस्व और लाभ में मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि वित्त वर्ष 24 चुनावी वर्ष के कारण सुस्त रहा, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने कहा कि उच्च जोखिम वाले निवेशक लंबी अवधि के लिए आईपीओ में आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं।


अरिहंत कैपिटल मार्केट्स
रेटिंग: सदस्यता लें
गरुड़ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक 1,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो व्यवसाय की संभावना को दर्शाता है। यह शेष एसेट लाइट मॉडल, उच्च मार्जिन परियोजनाओं के संचालन और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने पर केंद्रित है। अरिहंत कैपिटल ने कहा कि कंपनी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय और मुंबई में गोल्डन रथ होटल जैसी कुछ प्रमुख परियोजनाओं का भी निर्माण किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 8, 2024