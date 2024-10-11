Garuda Construction IPO की ठंडी लिस्टिंग की संभावना!

अगर आपने भी Garuda Construction and Engineering IPO में पैसा लगाया है तो ये खबर आपके लिए है। निवेशकों के मन में सवाल है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग कब और किस भाव पर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब।

तो सबसे पहले जान लीजिए कि कंपनी के शेयर की लिस्टिंग अगले हफ्ते मंगलवार को यानि 15 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है। कंपनी का इश्यू बंद हो चुका है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹92-₹95 तय किया।

लिस्टिंग पर कितना मुनाफा?

ग्रे मार्केट में Garuda Construction and Engineering का शेयर ग्रे मार्केट में 5.26% यानी ₹5 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बुधवार को 10 रुपए था। पिछले दो दिनों में इसका GMP ₹20 से गिरकर ₹5 तक आ गया है, जो 75% की गिरावट दर्शाता है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹95 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹100 पर हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट में शेयर की कीमत तेजी से बदलती रहती है।

बिजनेस मॉडल

2010 में स्थापित हुई थी गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग सहित कई सर्विस भी प्रोवाइड करती है।

फंडामेंटल्स

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बीच गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के रेवेन्यू में 4% की कमी आई और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में 11% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का रेवेन्यू 154.47 करोड़ रुपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.44 करोड़ रुपये था।