GAIL Share Price: ताबड़तोड़ तेजी! MOFSL के BUY कॉल के बाद उछला महारत्न पीएसयू स्टॉक - नोट करें Target Price

GAIL Share Price: सोमवार 24 मार्च को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में सुबह 09:56 बजे तक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी Gail (India) Ltd के शेयर में भी आज ताबड़तोड़ बढ़त देखने को मिल रही है।

advertisement

महारत्न पीएसयू कंपनी के शेयर में यह बढ़त ब्रोकरेज Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) द्वारा दिए गए BUY कॉल के बाद आई है।

ब्रोकरेज MOFSL ने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया है। स्टॉक सुबह 09:56 बजे तक 5.50% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। पीएसयू स्टॉक ने आज अपने दिन का हाई 186.50 रुपये को टच किया है।

GAIL Share Price Target

ब्रोकरेज MOFSL ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 195 रुपये का दिया है।

GAIL Share Price

सुबह 09:56 बजे तक शेयर बीएसई पर 5.50% या 9.60 रुपये की तेजी के साथ 184.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.21% या 9.12 रुपये चढ़कर 184.17 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

GAIL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 17 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 साल में 87 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 261 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

GAIL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछले बार फरवरी 2025 में 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2024 में 5.5 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 1 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2022 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।