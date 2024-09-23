इस Stock में फंस गए निवेशक, ब्रोकरेज ने कहा - तुरंत बेच दो!

क्या इस स्टॉक में निवेशक फंस गए हैं? आखिर स्टॉक में क्यों आई 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट? ब्रोकरेज फर्म ने कहा - निवेशकों को बेच देना चाहिए स्टॉक, आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

Fusion Finance Ltd ने एक्सचेंजों को दी गई एक फाइलिंग में जानकारी दी है कि उसे 30 सितंबर 2024 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए Estimated Credit Loss (ECL) प्रोविजनिंग बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जो ₹500 करोड़ से ₹550 करोड़ के बीच हो सकती है। ECL एक तरीका होता है जिसमें कर्ज के पोर्टफोलियो पर भविष्य में होने वाले नुकसान की संभावना लगाई जाती है।

इस प्रोविजन का अनुमान चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में किए गए ₹348 करोड़ के प्रोविजनिंग से काफी ज्यादा है। Fusion Finance Ltd का कहना है कि Estimated Credit Loss प्रोविजन को Q2 FY25 के रिजल्ट्स के दौरान संशोधित किया जा सकता है।

फ्यूजन फाइनेंस ने यह भी बताया कि ऑडिट समिति को नए डिस्ट्रिब्यूशन के लिए क्रेडिट मानदंडों को कड़ा करने के लिए उठाने के लिए कहा गया है और कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार के लिए फिल्ड कलेक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फ्यूजन फाइनेंस का बोर्ड अपने CEO के पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश करेगा, जो अगले कुछ महीनों में पूरी होने की उम्मीद है।

कंपनी के बोर्ड ने मैनेजमेंट से यह अनुरोध भी किया है कि वह कंपनी के बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए ₹550 करोड़ तक के इक्विटी कैपिटल जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए एक योजना तैयार करें, जिसका प्रस्ताव प्रमोटर्स के सपोर्ट में है। 30 जून 2024 तक, फ्यूजन फाइनेंस की Capital adequacy लगभग 26% थी।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज फर्म Investec ने Fusion Finance Ltd को "sell" के रूप में डाउनग्रेड किया है और इसके टारगेट लक्ष्य को ₹300 पर घटा दिया है। जबकि स्टॉक का मौजूदा भाव 275 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज का कहना है कि फ्यूजन फाइनेंस की क्रेडिट कॉस्ट काफी हाई है। उन्हें उम्मीद है कि इसका पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सभी MFI खिलाड़ियों के लिए क्रेडिट लागत ऊंची बनी रहेगी।

फ्यूजन फाइनेंस के शेयरों में अगस्त में तेज गिरावट आई थी, जब कंपनी ने तिमाही में ₹36 करोड़ का शुद्ध घाटा रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट ₹120 करोड़ था। तिमाही के दौरान एसेट क्वालिटी में काफी गिरावट आई, जिसमें ग्रॉस NPA 5.46% था, जो मार्च में 2.89% था, जबकि नेट NPA 1.25% था, जो मार्च में 0.6% था।