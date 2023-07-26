Ambala में फ्रॉड, Can Fin Homes के शेयरों में 8% की गिरावट

आज के कारोबारी सत्र में Can Fin Homes के शेयरों में 8 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। आज बीएसई पर ये स्टॉक 8 फीसदी गिरकर 782.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। एनबीएफसी ने बयान जारी कर बताया कि Ambala Branch के तीन कर्मचारियों विशाल सक्सेना, विवेक भगत, दीपक गुप्ता ने 38.53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। इसमें कहा गया है कि क्षेत्राधिकार पुलिस के पास एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। कैन फिन होम्स ने कहा कि धोखाधड़ी का "दुरुपयोग की गई राशि की सीमा तक लाभप्रदता पर एकमुश्त प्रभाव" पड़ेगा और इसकी संपत्ति या संपत्ति की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस धोखाधड़ी के बारे में कंपनी को 24 जुलाई, 2023 को इसका पता चला।

इससे पहले मंगलवार को, कैन फिन होम्स ने कहा कि उसने अजय कुमार सिंह (मौजूदा आरबीआईए प्रमुख) को पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पदोन्नत करने के परिणामस्वरूप पी रथीश कुमार को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कैन फिन होम्स ने कहा कि कुमार को 24 जुलाई से शुरू में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।