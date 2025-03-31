scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock 1400% चढ़ा, लेकिन अब लगातार गिरावट! Fineotex में प्रमोटर्स ने लगाया बड़ा दांव, शेयर पर रखें नजर

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के निवेश वाली Fineotex Chemical के शेयर फोकस में रहेंगे। दरअसल, प्रमोटर्स ने एक बार फिर से कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा ली है।

UPDATED: Mar 31, 2025 12:25 IST
स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली Fineotex Chemical, जिसमें दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया प्रमोटर है, इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। हालांकि, प्रमोटर्स द्वारा लगातार स्टेक खरीदने के बावजूद, यह स्टॉक पिछले एक साल में 38% तक गिर चुका है। हालांकि, पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 1400% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 28 मार्च 2025 (शुक्रवार) को कंपनी के शेयर (Fineotex Chemical Share) 3.77 फीसदी की गिरावट के साथ 229.75 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

प्रमोटर्स की खरीदारी जारी

कंपनी के प्रमोटर्स लगातार शेयर खरीद रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। हाल ही में, प्रमोटर आरती मितेश झुनझुनवाला ने 4,000 शेयर खरीदे, जिससे उनकी होल्डिंग 85,050 शेयर हो गई। इसी तरह, संजय टिबरेवाला ने भी इस महीने 20,000 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

आशीष कचोलिया की हिस्सेदारी 

दिग्गज निवेशख आशीष कचोलिया के पास कंपनी ने 31,35,568 शेयर (2.7% हिस्सेदारी) हैं, जिसकी कुल वैल्यू ₹72.1 करोड़ के करीब है। इससे संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक अभी भी इस कंपनी में भरोसा बनाए हुए हैं, भले ही इसका स्टॉक हाल के महीनों में गिरावट झेल रहा हो।

Fineotex Chemical शेयर परफॉर्मेंस (Fineotex Chemical Share Performance)

Fineotex Chemical के शेयर ने पिछले साल 38% की गिरावट देखी है, लेकिन पिछले 5 सालों में 1400% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हाल ही में स्टॉक ने लगातार 5 महीने की गिरावट झेली है, जिसमें फरवरी में सबसे ज्यादा 30% की गिरावट आई।

कमजोर वित्तीय नतीजे

स्टॉक एक्स्चेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 9% घटी, और नेट प्रॉफिट 15% घटकर ₹27.63 करोड़ रह गया। इसके अलावा, पिछले 9 महीनों में कंपनी की कुल बिक्री 1% घटी, जबकि कुल मुनाफा 2% गिरा। कमजोर नतीजों के कारण स्टॉक पर दबाव बना हुआ है।

Fineotex Chemical में निवेश करना सही रहेगा?

प्रमोटर्स और बड़े निवेशकों की लगातार खरीदारी यह दर्शाती है कि वे कंपनी के फ्यूचर को लेकर सकारात्मक हैं। हालांकि, कमजोर वित्तीय नतीजे और लगातार गिरते स्टॉक प्राइस के चलते निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। अगर कंपनी की ग्रोथ में सुधार होता है, तो यह स्टॉक फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 31, 2025