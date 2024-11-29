scorecardresearch
₹25 का पेनी स्टॉक, FIIs के पास 28000 शेयर, प्रॉफिट में 552 प्रतिशत का उछाल

स्मॉल कैप कंपनी Lorenzini Apparels Ltd के शेयर में करीब 2 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹24.88 प्रति शेयर के करीब पहुंचता दिखा। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹35.90 है, जबकि इसका 52 वीक लो ₹14.57 है। इस पेनी स्टॉक में FIIs में भी निवेश किया हुआ है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 29, 2024 14:52 IST

लोरेन्जिनी अपैरेल्स लिमिटेड, साल 2007 में स्थापित हुई। पुरुषों और महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स डिजाइन, निर्माण और डिस्ट्रिब्यूशन के बिजनेस से जुड़ी है, जो उनके अपने "Monteil" ब्रांड के तहत होते हैं। कंपनी फॉर्मल, सेमी-फॉर्मल और कैजुअल वेयर दोनों अपने विशेष स्टोर्स और ऑनलाइन बेचनें के साथ-साथ कुछ गारमेंट उत्पादन के लिए थर्ड-पार्टी ठेकेदारों का भी उपयोग करती है। कंपनी का मार्केट कैप ₹400 करोड़ से अधिक है।

लोरेन्जिनी अपैरेल्स लिमिटेड ने सूचित किया कि कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रेफेंशियलर आधार पर जारी वारंटों के एक्सचेंज के तहत 22,92,527 इक्विटी शेयरों का ट्रेडिंग की मंजूरी हासिल की है।

FIIs की हिस्सेदारी
सितंबर 2024 में, विदेशी निवेशकों ने नई एंट्री की और 28,002 शेयर खरीदे, जो 0.02 प्रतिशत है। सितंबर 2024 तक, कंपनी के प्रमोटरों के पास 57.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास 0.02 प्रतिशत और बाकी 42.91 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। स्टॉक 52 वीक लो ₹14.57 प्रति शेयर से 69 प्रतिशत ऊपर है और पिछले 5 सालों में इसने 6,000 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

वित्तीय सेहत
दूसरी तिमाही परिणामों के अनुसार, कुल आय में 62 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹27.99 करोड़ और नेट प्रॉफिट में 554 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹12.17 करोड़ हुआ है, जो Q2FY25 में Q1FY25 की तुलना में है। कंपनी के आधे साल के रिजल्ट्स में, कुल आय में 38 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹45.24 करोड़ और नेट प्रॉफिट में 438 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹14.03 करोड़ हुआ है, जो H1FY25 में H1FY24 की तुलना में है। वार्षिक परिणामों को देखते हुए, शुद्ध बिक्री में 24 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹54.76 करोड़ और शुद्ध लाभ में 110 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹5.30 करोड़ हुआ है, जो FY24 में FY23 की तुलना में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
