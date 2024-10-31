scorecardresearch
FIIs ने खरीद डाले इस मल्टीबैगर कंपनी के लाखों शेयर्स

किसी भी कंपनी या स्टॉक की तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानि FIIs का रुख काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। निवेशक ऐसे स्टॉक पर नजर बनाए रखते हैं। इसी तरह एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर विदेशी निवेशक लंबे अरसे के बाद फिर मेहरबान हुए हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 31, 2024 12:32 IST
किस स्टॉक पर बुलिश
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पांच तिमाहियों के बाद IT कंपनी Dev Information Technology में फिर से एंट्री की है। विदेशी निवेशकों ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 3.25 लाख शेयर खरीदे हैं। इस निवेश के साथ FIIs अब कंपनी में 1.45 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। आखिरी बार FIIs ने कंपनी में मार्च 2023 में हिस्सेदारी रखी थी, जब उन्होंने 1.72 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

रिजल्ट्स
Q1 FY25 के मजबूत परिणामों ने FIIs को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। Q1 FY25 के दौरान कंपनी की नेट सेल्स Q1 FY24 में 60.46 करोड़ रुपये से घटकर 35.46 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तिमाही में 1.83 करोड़ रुपये से 103.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि के साथ 3.72 करोड़ रुपये हो गया। FY24 के लिए नेट बिक्री 32 प्रतिशत बढ़कर 163.58 करोड़ रुपये हो गई, जबकि नेट प्रॉफिट साल दर साल 5 प्रतिशत बढ़कर 9.48 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में सॉफ़्टवेयर और IT बुनियादी ढांचे के विकास के लिए Lilikoi Holdings, Inc. से 4.41 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है।

Dev Information Technology की IT मार्केट कैपिटलाइजेशन 321.5 करोड़ रुपये है। यह शेयर 52 वीक लो 94.10 रुपये से 52 प्रतिशत ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसका 52 वीक हाई स्तर 174.10 रुपये है और पिछले 3 सालों में इसने 295 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

बिजनेस मॉडल
कंपनी के बारे में 1997 में स्थापित, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेवाओं की एक सीरीज प्रदान करती है। जिसमें क्लाउड सॉल्यूएशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेज्ड IT सेवाएं और एंटरप्राइज एप्लिकेशन शामिल हैं। इसने टैलीजेंस जैसे अनूठे प्रोडक्ट विकसित किए हैं, जो एक AI-संचालित बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है और बाइटसाइनर, जो एक डिजिटल साइनिंग सॉल्यूएशन है। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, AWS, और एडोब जैसे तकनीकी लीडर के साथ भी साझेदारी की है, जिससे इसकी बाजार में स्थिति मजबूत हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 31, 2024